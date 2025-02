Boric califica encuentro de José Mujica como "emocionante": "Uno tiene un poco de pena también"

03 feb. 2025 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric realizó una visita oficial a Uruguay, en medio de la cual se reunió con el expresidente José "Pepe" Mujica, quien ya anunció su retiro de la vida pública debido a su avanzada enfermedad.

Más temprano, el mandatario se reunió con el Presidente Luis Lacalle, quien dejará el mando este 1 de marzo, el cual será tomado por Yamandú Orsi, quien también se reunirá con Boric.

¿Qué dijo Boric sobre el encuentro con Mujica?

"Aproveché de reunirme con mucho cariño, con mucha admiración y respeto, con José Mujica y Lucia Topolansky, quienes son para mí personalmente, pero también para nuestra generación, referentes de convicción, de honestidad, de principios, de no olvidarnos de dónde venimos y por qué estamos en la lucha política", señaló el Presidente.

Además, manifestó que "poder conversar con Pepe una hora y media pese al cáncer que él mismo contó que le aqueja y ver su energía y su alegría, su ánimo de pasar la posta, es realmente emocionante".

"Al conversar con ellos dos, quedo con muchas ideas de futuro... Uno tiene un poco de pena también, saber que él mismo se ha estado despidiendo, pero él dice que acá no se trata de estar haciendo nostalgia de un pasado que no volverá, sino de cómo enfrentamos el futuro y cómo ante las amenazas a la democracia que estamos viendo en el mundo y cómo logramos ponernos de pie y ofrecer una alternativa que tenga esperanza, que tenga motivación, que no sea solo queja o denuncia", expuso.

"Con esa energía me voy nuevamente para Chile. Es lo que hemos tratado de hacer permanentemente, conversábamos también de cómo es importante avanzar pasito a pasito para no desbarrancarse, y siento que de alguna manera en nuestro país hemos estado siguiendo ese consejo", añadió.

Finalmente, destacó "el cariño, la experiencia, el ánimo de pasar la posta, el ánimo, me decía, de saber cuándo retirarse, pero que haya una barra que a uno lo supere con ventaja".

¿Qué dijo Boric sobre Venezuela?

Sobre las relaciones con Venezuela, Boric recalcó que nosotros, como país, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano al asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional".

"De confirmarse es gravísimo, y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes", sentenció.

Sobre el cierre de consulados chilenos, aclaró que "en la práctica con Venezuela hoy día, por decisión del gobierno de Venezuela, no hay relaciones. Eso es un hecho de la práctica, pero Chile tiene una larga tradición de Estado y que no rompe relaciones con países con quienes piensa distinto".

"Nosotros queremos poder atender a los chilenos que están allá, por lo tanto, lo hemos conversado con el canciller Alberto Van Klaveren, y tanto vía online como también eventualmente solicitando la ayuda a otro país, vamos a seguir atendiendo a nuestros connacionales", sostuvo.

En ese sentido, manifestó que "Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de nuestra gente antes que los arrebatos de los gobernantes".

Boric no asistirá a misa para el expresidente Piñera

Sobre el aniversario de muerte del expresidente Piñera, Boric confirmó que "hablé con Cecilia Morel, le expresé mi cariño, mi respeto a ella, que además ha sido muy muy generosa, le envié saludos a la familia. Acá independiente de las diferencias políticas hay una cuestión previa de humanidad y cuando una familia pierde un ser querido y también con la trayectoria, que cada uno podrá juzgar, pero una trayectoria en donde hubo parte importante dedicado a lo público, cuando se cumple un aniversario de la muerte, lo que cabe es el respeto, eso yo le manifesté".

"Le comenté que no puedo ir a la misa en lago Ranco, que es donde se va a hacer algo muy íntimo, según me contó con la familia, con la gente más cercana; yo no voy a poder asistir, pero le entregué por cierto mis cariños, mi pésame y mi recuerdo y mis condolencias", aseveró.