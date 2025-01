¿Cómo será el proceso de pago?: Presidente Boric promulga ley que da solución a deuda histórica docente

31 en. 2025 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la promulgación de la ley que busca dar solución a la deuda histórica docente y aseguró que "la ultraderecha se opuso a pagarle la deuda a los profesores".

Cabe señalar que el proceso de pago será progresivo y se pagará en un plazo de seis años, comenzando por las personas de mayor edad.

¿Qué dijo Boric en la promulgación de la deuda histórica?

“A los profesores y profesoras en Chile no se les ha hecho suficiente justicia, no se les reconoce como debiera ser. Hoy día, como bien decía Mario Aguilar, estamos haciendo un pequeño acto de justicia, pero que sirva para ensalzar, para recalcar, para dignificar esta carrera que a todos nos ha marcado a fuego y que, si no fuera por ustedes, hoy día no estaríamos donde estamos”, manifestó el mandatario.

En esta línea, señaló que estos días “han sido positivos para el país (…) cambios que parecían imposibles o tan lejanos, se materializan para mejorar las vidas de las personas y son hechos, no palabras”.

“Casi 20 años nos demoramos como sociedad, pero en particular la política, para mejorar el sistema de pensiones y el día miércoles de esta semana lo logramos”, añadió. De esta forma, el Presidente se dirigió a “las voces que desde el extranjero nos vienen a decir que acá no se ha hecho nada, que acá estamos cumpliendo. Estamos haciendo algo que es muy valioso para la política y para la sociedad, que es cumplir la palabra empeñada”.

¿Cómo será el proceso de pago a la deuda histórica?

Sobre las personas que considera la solución, se contemplará a todos los docentes afectados vivos, mientras que el monto de solución es de $4,5 millones por docente, el cual será reajustable por año.

Respecto a los plazos, se estima que la solución se pagara en 6 años. En ese sentido, el pago comenzará con las personas de mayor edad y avanzará por grupos de manera anual. La entrega de esta solución a cada grupo será en dos cuotas iguales, siendo la primera cuota en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente.

Asimismo, la ley considera la transmisibilidad, que sería para los casos en que los beneficiarios, teniendo la calidad de titulares, murieran durante el período de pago que les corresponda.

De todas formas, desde el Gobierno, explicaron que esta medida "no se hará extensiva a las personas que ya han recibido un pago asociado a esta afectación, por acción de tribunales nacionales o internacionales, o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras". Por eso, dicen que se cuenta con un listado de quienes "fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal, donde se encuentra una amplia mayoría de las personas afectadas y que se encuentra en la web. En las próximas semanas se abrirá otro proceso para que puedan presentar sus antecedentes quienes no están en la nómina".

