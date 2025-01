Caso Nicolás Zepeda: Defensa presenta recurso para solicitar un tercer juicio por crimen de Narumi

23 en. 2025 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

La defensa de Nicolás Zepeda Contreras, chileno condenado en Francia por el asesinato de su expareja japonesa Narumi Kurosaki, presentó el miércoles un recurso de apelación al Tribunal de Casación con el objetivo de que se realice un tercer juicio.

Cabe recordar que el connacional ya había sido sentenciado A 28 años de prisión el 12 de abril de 2022 durante su primer juicio, lo que fue confirmado en un juicio de apelación en diciembre de 2023, ante el Tribunal de lo Penal de Vesoul.

A Zepeda se le acusa de haber dado muerte y ocultar el cuerpo de Narumi Kurosaki, una estudiante japonesa de 21 años, quien desapareció del campus de Besancon la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016. Ambos habían sido pareja y Nicolás viajó a Francia para juntarse con ella en esa fecha.

Decisión del tribunal podría ser la definitiva del caso

Según informó el diario francés L'Est Républicain, la Corte de Casación examinó el miércoles el recurso interpuesto por los abogados de Zepeda. El debate, esencialmente jurídico, no se refiere al fondo del caso, es decir, a las pruebas que sellarían o no la culpabilidad de Nicolás Zepeda.

De acuerdo al citado medio, la defensa presenta ocho argumentos que, según ella, deben conducir a "anular y anular" la sentencia pronunciada por el Tribunal de lo Penal de Vesoul en diciembre de 2023.

La decisión se conocerá el próximo 26 de febrero. Si se rechaza la apelación de Zepeda, su condena se considerará definitiva a los ojos de la ley francesa. El chileno entonces solo tendría una opción: contactar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).