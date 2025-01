Martínez reitera críticas a Orsini y descarta persecución del FA: "El mal uso de su posición para lograr favores es lo más duro"

23 en. 2025 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió nuevamente a las polémicas en las que se ha visto envuelta la diputada Maite Orsini, a quien se le acusó de realizar gestiones en el marco de las investigaciones por presunta violación en contra su expareja Jorge Valdivia.

El Frente Amplio confirmó que el Tribunal Regional acogió parcialmente la denuncia presentada por la Directiva Regional Metropolitana en contra de Orsini. En un comunicado, se informó que "hay hechos que constituyen faltas contempladas en el estatuto y transgresiones a los principios y valores del partido".

"La mala utilización de su posición para lograr favores es lo más duro"

En conversación con el programa Descabelladas, Martínez fue consultada sobre el difícil momento que atraviesa su partido, considerando, también, las acusaciones en contra de la diputada y exmilitante Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva.

Respecto a Orsini, reiteró sus cuestionamientos al actuar de la parlamentaria. "La mala utilización, en principio, de su posición para lograr favores en distintos espacios en su calidad de diputada, creo que eso es lo más duro".

Y agregó que "el tema que tiene que ver con acercarse a las víctimas, haberles hablado, eso tiene que ver con un estándar que para nosotros como partido es importante, en la defensa de la víctima en todas esas circunstancias".

"Sí ha habido una afectación a los principios del partido"

Al ser consultada si está a favor de que Maite Orsini sea expulsada, señaló: "no me corresponde decir eso, porque está en los tribunales del partido, y en el mismo sentido que ella ha solicitado un juicio justo, es propio de los tribunales del partido que den la declaración de sanción".

"Lo que yo sí he manifestado es mi opinión política y eso tiene que ver con que acá, con lo trascendido, sí ha habido una afectación a los principios del partido, por lo tanto, me parece del todo razonable que el partido según sus instancias dé una revisión respecto a si se cumplieron o no esos márgenes", añadió.

Descarta persecución a Orsini

Ante la pregunta de si se ha generado una persecución en contra de Ortini por el hecho de ser mujer, Martínez fue enfática en descartarlo esta hipótesis.

"(Un hombre) pasaría también por el tribunal supremo del partido, y ha habido situaciones en las que hemos tenido que pasar autoridades por tribunal supremo y también han sido expulsados en otros casos, no de estas características", explicó.

Por ejemplo, recordó que hubo "concejales que no fueron a la papeleta, porque había denuncias por mal comportamiento o por chocar ebrio, que fueron razones por las que nuestra comisión electoral excluyó a esos candidatos en varios lugares".

"Hubo mucho debate, porque decían 'pero cómo si va a tener un buen desempeño electoral'. No, porque si están esos elementos, es una cuestión a considerar y es un estándar que es razonable", concluyó.