Encuentran cuerpo sin vida de ingeniero que estaba desaparecido en Rancagua

15 en. 2025 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) de O'Higgins confirmó, este miércoles, el hallazgo del cuerpo sin vida de Cristopher Flores Martínez, ingeniero que estaba desaparecido desde el pasado sábado 11 de enero.

El cuerpo fue encontrado en el sector cercano a Cachapoal, al sur de Rancagua, región de O'Higgins, misma zona en la que el hombre de 36 años habría desaparecido.

La Brigada de Homicidios de la PDI ya se encuentra trabajando en el lugar para determinar las circunstancias del deceso.

Salió a caminar de noche y no regresó

Según declaró la esposa del Cristopher en conversación con radio Bío Bío hace unos días, su pareja "salió a caminar en la noche. Él en Rancagua reside en circunstancias de trabajo, porque trabaja en la minera El teniente con turno 8X6, pero su residencia fija es en Los Andes, región de Valparaíso, conmigo, entonces no conoce la zona", explicó.

"Es una persona totalmente normal. No tiene vicios, no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación, de estrés, tal vez alguna crisis de pánico", agregó.

En esa misma línea, comentó que en sus 19 años de relación, "nunca en la vida habíamos estado sin contacto, sin saber de él. Nunca se había ido, no había tenido esto".

El hombre habría salido desde su residencia en la ciudad de Rancagua en una pensión ubicada en la calle Cristóbal Colón, sin documentos ni celular, hasta ser visto por última vez en el sector de la Carretera del Cobre.

Francisca relató en conversación con TVN que conversó con él minutos antes de que saliera, "hablamos por teléfono y sonaba agobiado. Quizás algo le molestaba, algo lo nubló". Sin embargo, aseguró que "no tiene antecedentes psiquiátricos, es sano".

Todo sobre Policial