Rojas Vade reaparece como conductor de aplicación: "Es el único momento en que puede tener tranquilidad de que no lo reconozcan"

15 en. 2025 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un usuario de TikTok reveló durante esta semana la inesperada forma en que se encontró con Rodrigo Rojas Vade, conocido como "Pelao" Vade, quien fue parte de la Convención Constitucional y terminó generando un escándalo en 2021 al reconocer que mintió sobre un diagnóstico de cáncer.

"Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad", fueron sus palabras en ese momento.

Lo anterior lo llevó a ser investigado por la justicia chilena, puesto que recaudó un millonario monto en base a donaciones por su supuesta enfermedad.

La reaparición de Rojas Vade

Tras ser condenado por el delito de estafa, muy pocos supieron qué fue de su vida. Eso, hasta ahora, cuando un cibernauta reveló en TikTok que recientemente se encontró con él.

Se trata de Nicolás Montenegro, quien utilizó la mencionada red social para contar que se topó con Rojas Vade al momento de pedir un vehículo en una aplicación de viajes en el aeropuerto de Santiago durante horas de la madrugada.

"El conductor era el mismísimo Pelao Vade. ¿Qué hice yo? Obvio que me moría de ganas de preguntarle mil hue... pero tenía sueño, no sabía cómo iba a reaccionar y debo decir que me dio un poco de pena", sostuvo.

A esto, añadió: "Soy corazón de abuela y pensé que su vida se redujo a ser un conductor nocturno de aplicación, porque es el único momento en que puede tener cierta tranquilidad de que no lo reconozcan".

¿Cómo luce hoy Rojas Vade?

Sobre su apariencia física, Montenegro explicó que "está muy barbón, con mucho pelo y muchos tatuajes más en la cabeza, y puedo decir que si hay algo que me sorprendió es que cantaba todas las canciones que aparecían en la radio, en inglés y en español. ¿Acaso la nueva vida del Pelao Vade será ser cantante?".

Por último, compartió una imagen del perfil de Rojas Vade en la aplicación, dejando en evidencia su aspecto con más barba e incluso cabello, un tanto distinto a como lucía en la Convención Constitucional.

Todo sobre Virales