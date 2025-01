"Salió a caminar en la noche y no hay rastros de su paradero": Mujer busca a su esposo desaparecido en Rancagua

13 en. 2025 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares de Cristopher Flores Martínez hicieron pública su desaparición a través de redes sociales, con el objetivo de solicitar colaboración en las diligencias de búsqueda encabezadas por la Policía De Investigaciones (PDI).

De acuerdo al testimonio de su esposa, Francisca Bolvarán, el hombre de 36 años de edad fue visto por última vez durante la madrugada del sábado 11 de enero en Rancagua, región de O'Higgins.

"La cosa es que salió a caminar en la noche y no hay rastros de su paradero. Él en Rancagua reside en circunstancias de trabajo, porque trabaja en la minera El teniente con turno ocho por seis, pero su residencia fija es en Los Andes, región de Valparaíso, conmigo, entonces no conoce la zona", declaró la mujer en conversación con radio Bío Bío.

Francisca afirmó que Cristopher "es una persona totalmente normal. No tiene vicios, que no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación, de estrés, tal vez alguna crisis de pánico". En esa misma línea, agregó que, en sus 19 años de relación, "nunca en la vida habíamos estado sin contacto, sin saber de él. Nunca se había ido, no había tenido esto".

El hombre habría salido desde su residencia en una pensión ubicada en la calle Cristóbal Colón hasta ser visto por última vez en el sector de la Carretera del Cobre, dentro de la comuna de Rancagua.

La Policía De Investigaciones detalló que Cristopher mide 1,80 metros, tiene cabello castaño oscuro y contextura atlética. Además, al momento de su desaparición, vestía una polera gris oscuro, jeans color gris y zapatillas negras con líneas blancas.

