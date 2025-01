Descubren a conductor que usaba un destornillador en vez de llave: Vehículo llevaba 7 años sin papeles

15 en. 2025 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

En una nueva fiscalización vehicular realizada esta vez en Reñaca, región de Valparaíso, fiscalizadores del Ministerio de Transportes detectaron a un conductor que usaba un destornillador en vez de una llave para hacer partir el auto.

Además, el vehículo tenía sus documentos vencidos desde 2018, es decir, hace siete años, y el conductor no tenía licencia de conducir.

"No había nadie más para venir a buscarlo"

El conductor explicó que "el auto estaba en pana, lo vine a retirar para que no me lo lleven, porque estaba mal estacionado, entonces lo vine a buscar para que justamente no me lo quitaran".

"Ya me habían avisado los (inspectores) municipales que tenía que sacarlo de ahí donde estaba, porque estaba en pana, tiene solo para andar primera, no tiene más cambios", agregó el conductor.

Es más, el automovilista comentó que "yo sabía que están fiscalizando acá, pero lo que pasa es que los municipales pasaron a decirme, tercera vez que me lo advierten, que sacara el auto que está mal estacionado (...), entonces les dije '¿cómo lo voy a sacar ahora si se está fiscalizando?' y me dijo 'sácalo nomás y explícale'".

Asimismo, este hombre reconoció que no tiene licencia, pero "no había nadie más para venir a buscarlo, aunque el auto no tiene encargo por robo ni nada de eso", se justificó. El chofer afirmó que no podía llevar el auto en una grúa, pues le cuesta cerca de $180 mil, "entonces este es un favor que le hice a mi suegra y ahí quedé".

A raíz de las múltiples infracciones de tránsito en las que incurrió el conductor, el vehículo fue retirado de circulación y llevado a un corral municipal.

