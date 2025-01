"Dijeron que estaban buscando a unos narcos": Garzón revela qué excusa dio la PDI para pedir videos de Monsalve en el Ají Seco

03 en. 2025 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, permanece en prisión preventiva por la denuncia de violación y abuso sexual en contra de una subordinada de la cartera, se revelaron nuevos antecedentes de la segunda arista en la que se le investiga por obstrucción a la investigación e infracción a la ley de Inteligencia.

Ahora, La Tercera reveló la declaración de un garzón del restaurante Ají Seco —lugar al Monsalve fue con la víctima a cenar antes de que ocurrieran los hechos denunciados—, quien afirmó que funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) mintieron para obtener las cámaras de seguridad de aquella noche.

Cabe recordar que un grupo de funcionarios de la PDI, a petición de Monsalve, llegaron al restaurante a pedir los videos de las cámaras de seguridad antes de que la propia víctima hubiera hecho la denuncia en Fiscalía, lo cual incluso provocó la salida de la jefa de Inteligencia de la institución, Cristina Vilches.

"Dijeron que estaban buscando a unos narcos"

Una vez que la denuncia llegó a Fiscalía y se empezó a investigar el caso, Javier Oscar Palas Medina, mesero del restaurante, contó a detectives de la propia PDI que anteriormente funcionarios policiales habían ido a pedir las cámaras de seguridad del lugar.

"Escuché a mis compañeros diciendo que el fin de semana del 12 y 13 de octubre (dos días antes de que ingresara la denuncia) fueron dos personas, un hombre y una mujer que se identificaron como funcionarios de la PDI, dijeron que hablaron con la administración diciendo que estaban buscando a unos narcos", señaló en su declaración.

"No obstante, el lunes o martes siguiente fueron otros funcionarios de la PDI indicando que era una investigación que tenía que ver con un comensal que estuvo comiendo en el local, el señor Manuel Monsalve, enterándome recién en ese momento que había ido a comer a nuestro local", agregó.

Respecto a la noche en la que Monsalve fue a comer con la denunciante, Palas reconoció que "no atendí a nadie que me pareciera importante y tampoco escuché comentarios de mis compañeros diciendo que alguien conocido había ido a comer al local (...). A él claramente lo conozco porque aparece en la televisión, pero nunca lo he visto en el local y tampoco lo he atendido yo".

¿Por qué Monsalve y la víctima consumieron tanto alcohol?

El mozo reveló además que el restaurante peruano no tiene un límite definido de alcohol que puede pedir cada cliente, aunque explicó que "pueden pedir cualquier tipo de trago o aperitivo, pero, por ejemplo, si yo como garzón considero que ha bebido suficiente, puedo consultarle a mi jefatura y con su autorización no venderle más tragos con alcohol".

Por su parte, Alexander David Muñoz Villalobos, uno de los jefes de garzones que declaró ante la PDI, contó una versión diferente, pues explicó que "tenemos estipulado un límite, que es de dos tragos por persona con comida (...) por lo mismo no es habitual que la gente salga muy ebria de nuestro local".

Pese a ello, aquella noche Monsalve y la denunciante pidieron ocho pisco sour catedral a la mesa, por lo que Muñoz se mostró extrañado y reveló que "por mi parte yo no otorgué tal cantidad de alcohol a la mesa, y me parece muy extraño que alguien haya autorizado o haya permitido que ellos solicitaran tantas bebidas alcohólicas".

"Por otro lado, aquel día no recuerdo haber visto a ninguna persona con dificultad para bajar las escaleras del segundo piso por la ingesta de alcohol al momento de retirarse del local", agregó.

