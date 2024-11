Manuel Monsalve queda en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos sexuales

19 nov. 2024 - 23:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presuntos delitos sexuales cometidos en contra de una subalterna.

Esta formalización y, por tanto, el fallo del tribunal, solo contempló las acusaciones por violación y abuso que presentó la víctima. En tanto, la investigación por posible infracción a la Ley de Inteligencia no fue considerada en esta arista.

¿De qué se le acusa al exsubsecretario Monsalve?

El domingo 22 de septiembre, cerca de las 18:00 horas, el exsubsecretario habría pasado a buscar a la denunciante en Uber para dirigirse al restaurante Ají Seco Místico, ubicado en el centro de la comuna de Santiago.

En ese local ambos habrían bebido dos pisco sour. Este sería un punto de inflexión, porque a partir del tercer trago la víctima señala que perdió la noción de sí misma.

A eso de las 23:00 horas, Monsalve y la funcionaria de Gobierno se subieron a un taxi, cuyo conductor aportó uno de los testimonios claves que tiene el Ministerio Público para reconstruir el trayecto desde el local comercial hasta el Hotel Panamericano, lugar en donde se habrían cometido los presuntos delitos sexuales.

Además, durante el viaje, el trabajador habría notado, en varias oportunidades, la voluntad de la mujer de no querer estar a solas con Monsalve. "La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba", indicó en su declaración.

