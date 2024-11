Revelan video clave en Caso Monsalve: Imágenes muestran a la denunciante visiblemente desorientada

19 nov. 2024 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un video fue revelado en las últimas horas por el medio CIPER, que muestran un momento del trayecto en taxi que habría hecho, la noche del 22 de septiembre, el exsubsecretario Manuel Monsalve junto a la funcionaria de Gobierno que lo denunció por violación.

Se trata de un registro clave que forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y en el que se ve a la víctima visiblemente desorientada en pleno centro de Santiago y, por el contrario, la exautoridad sin signos de inestabilidad.

¿Qué muestran las imágenes?

Las imágenes muestran a un automóvil que, de pronto, se detiene en medio de la calle. Pasados unos minutos, se ve cómo una persona, quien sería la víctima, se baja y empieza a deambular y avanzar hacia la avenida moviendo las manos, sin importarle el paso de los vehículos.

Su arriesgada acción dura solo unos segundos, hasta que el mismo Monsalve llega a buscarla, tras un pequeño trote, la toma del brazo y la conduce otra vez al interior del vehículo, que continúa estacionado en el mismo lugar.

Posterior a este hecho, ambos se habrían dirigido en el taxi hacia el Hotel Panamericano, lugar en donde el exsubsecretario residía durante la semana en la capital y en el que, según la mujer, él habría cometido los delitos sexuales en su contra.

Testimonio clave

Un testimonio clave en este caso es, precisamente, el del conductor del taxi. Su declaración es relevante, ya que durante el trayecto habría presenciado, en varias oportunidades, la voluntad de la mujer de no querer estar a solas con Monsalve.

De acuerdo a La Tercera, el testigo indicó que antes de abordar su vehículo, ella se habría abalanzado sobre él e intentado ingresar por su ventana pidiéndole auxilio. "La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba", señaló

Todo sobre Manuel Monsalve