"Respondió que me sorprendería si sabía quién era": La declaración de funcionario que habló con denunciante de Monsalve

Ricardo Lillo es uno de los primeros funcionarios de la Subsecretaría del Interior que tomó conocimiento de la acusación por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, ya que la denunciante, quien es su amiga, le contó los hechos muy poco tiempo después de que ocurrieran.

En las últimas horas, se reveló la declaración de este testigo clave ante la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), al igual que el testimonio que entregó el padre de la denunciante.

La declaración de Ricardo Lillo sobre el caso Monsalve

Según consignó La Tercera, Lillo, quien prestó declaración por cerca de dos horas, relató que la denunciante se acercó a él para pedirle conversar en privado el martes 24 de septiembre de 2024, dos días después de los hechos. Él accedió a la solicitud al verla con lágrimas en los ojos, por lo que salieron de La Moneda para fumar en la Plaza de la Constitución.

"Comenzó a decirme que estaba mal, horrible. Que algo había ocurrido, que nadie nunca iba a poder saber y que no sabía qué hacer. Comenzó a relatar un poco de forma bien inconexa. Logré captar que había salido con alguien y que mientras tomaba el tercer pisco sour no recordaba nada más hasta el día siguiente y a la mañana siguiente había despertado con esa persona al lado y que habría intentado tener relaciones con ella nuevamente", contó.

"Yo le dije que estuviera tranquila, que ya había pasado y que no volviera a compartir más con esa persona, a lo que indicó que no se podía porque era alguien que siempre estaba. Pregunté si se trataba de alguien del gabinete y respondió que sí, pero que me sorprendería si sabía quién era", agregó.

Sin saber aún la identidad de quien habría abordado a la mujer, el funcionario transmitió los hechos a la asesora jurídica de la subsecretaría, María Fernanda Astudillo, a quien le pidió "absoluta reserva". "Era primera vez que me enfrentaba a algo así y no sabía qué hacer, la idea era que me asesorara como ayudar", afirmó.

Denunciante revela que se trata de Manuel Monsalve

En la declaración, Ricardo Lillo señala que horas más tarde se volvió a reunir con la denunciante, a quien le recomendó tomar una "pastilla del día después", ofreciendo su ayuda para adquirirla y acompañarla al Servicio Médico Legal (SML).

Además, quiso saber si la mujer en su acusación se refería al coordinador de Producción y Avanzada, Gustavo Herrera, quien era superior de la denunciante. "Ella inmediatamente me dice que no se trata de él, insinuando que es alguien de más arriba", recordó.

Luego, le consultó si era Gabriel de la Fuente, quien era jefe de gabinete de Monsalve. "Me dice que no, con mala cara, y la miré y le dije ‘Ay no’ y ahí la abracé y se puso a llorar, ya que la única opción que quedaba era Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior".

"Me dijo que se sentía pésimo, que aún no creía que esto hubiera pasado y que se sentía culpable por no haberlo detenido antes; respondí que todo estaría bien y que estuviera tranquila, que estaba disponible para lo que necesitara", señaló.

"Su poder pudo más que mis límites"

El 25 de septiembre, Lillo se reunió con la denunciante en un restaurante, donde esta le contó lo que ocurrió cuando se juntó con Monsalve a almorzar en el mall Costanera Center. "Me dijo que le pareció muy raro verlo, como si quisiera ocultarse con la vestimenta, y que le extrañaba que la tercera autoridad del país estuviera sentada en el pasto fumando; dijo que se había quedado hasta cuando estaba atardeciendo y que se había lanzado a darle un beso, que no sabía por qué no lo detuvo, pero que se había paralizado y luego dijo que quería irse y que la fue a dejar en Uber a su departamento".

Luego, la mujer le contó más sobre la noche del 22 de septiembre, cuando fueron al restaurante Ají Seco. "Fue muy explícita en decir que ella no se borraba con esa cantidad de alcohol, que ya había ido antes a tomar ahí, pero que esta vez, al tomar dos copas y media no se acordaba de nada, que se había ido a negro hasta la mañana siguiente".

El funcionario le dijo a la PDI que el 28 de septiembre ella le escribió por WhatsApp, en un mensaje en el que le decía que "si ella hubiera puesto límites desde un principio nada de esto estaría pasando".

Al día siguiente recibió otro mensaje de la mujer, en el cual manifestaba que "su poder pudo más que mis límites. Yo no consentí, jamás se me hubiese pasado por la cabeza. No intercambiamos mensajes constantemente y tampoco lo vi fuera de las dos veces. La primera me paralizó, la segunda me paralizó y fue la que me robó la vida. No fue el tiempo ni la interacción, no había una construcción de algo, ni siquiera sutil que le diera certeza de que podía estar conmigo y terminó en esta pesadilla que está haciendo que me duela respirar. Es una situación difícil, probablemente de las más dolorosas que he pasado, estoy a la espera de que se termine un día y pasar al otro intentando que la nebulosa de mi cabeza baje poco a poco".

Más adelante, en su declaración, Lillo relató que Monsalve citó a la denunciante a su oficina. "Ella me cuenta que le pregunta por qué no la había llevado a su casa, que ella no habría querido ir al hotel y que quería saber qué había pasado ahí porque ella no hubiera consentido nada. Según ella, él se tapa la cara con las manos y le habría pedido disculpas".

El funcionario contó que el 3 de octubre se reunió con la periodista Ilse Sepúlveda, quien le dijo que ella sabía lo sucedido "y me dice que este podría ser el escándalo político más grande y que ya se imaginaba los titulares y las bajadas y me pedía que escribiera mi relato". Luego él le comentó a la denunciante que "creía que era un error haberle contado a Ilse porque ella tenía un caso periodístico armado y estaba preocupada más de lo comunicacional que de ella como víctima".

La declaración del padre de la denunciante

El padre de la afectada también declaró en la PDI y contó que su hija le comentó que cuando aceptó salir a comer con Monsalve pensó que era con fines laborales, y que también le señaló que "se le borró la mente" en la tercera copa.

"Me sigue contando que cuando se despertó, vio que estaba en la habitación de Manuel Monsalve, en su cama y al lado de él, viendo que se encontraba desnudo. También, ella se dio cuenta que se encontraba sin ropa interior, incluso sin sostén, y sólo vestía un chaleco, que tenía un poco de restos de vómito, estaba prácticamente desnuda sobre la cama. Me cuenta que al despertarse se sentía mareada y con dolor de cabeza", expuso.

"Continuó con su relato, diciéndome que una vez que ocurre esa situación, Manuel se acercó donde mi hija para luego subirse sobre ella (...) agregó que no se sentía en su cabalidad, por cuanto sentía su cuerpo pesado y estaba como en shock", añadió.

El padre recordó ante la PDI: "Mi hija me dice, llorando, ’papá yo no quería hacer nada con él, jamás se me pasó por la cabeza tener relaciones sexuales con esa persona, él me da asco, yo nunca quise esto, me violaron, yo perdí el conocimiento y todo lo que pasó fue sin mi consentimiento, ya que no me acuerdo de nada’. Posteriormente, tras tranquilizarla, me relató que ella comenzó a vestirse, viendo que su ropa estaba con vómito, y al salir de la habitación, sintió que estaba sangrando, lo que le duró aproximadamente una semana. Cuando toma el ascensor, se vio en un reflejo y se dio cuenta que tenía una contusión en su frente, como un cototo".

"Le pregunté por qué me estaba contando tanto tiempo después, por qué no me había dicho antes, respondiéndome que tenía mucho miedo, ya que su jefe tenía mucho poder; ella no sabía qué hacer, estaba en shock. Yo no quise cuestionarla, y le hice saber que tenía todo mi apoyo (...). Mientras ella me contaba todo lo que le había pasado, estaba llorando mucho, era un llanto desgarrador, con mucha angustiada diciéndome que se sentía sucia", manifestó.

"Manuel le resaltó que esto le iba a afectar su carrera política"

El hombre dijo que su hija le señaló que en los días posteriores Monsalve se contactó con ella en dos ocasiones. "La había llamado dos veces, la primera de ellas por temas de trabajo, momento en que él le sacó el tema. Él le empieza a decir que esa noche ella había intentado bajarse del taxi, pero que entre Manuel y el taxista la había subido de nuevo; le dijo también que ella se había sentado en el asiento de adelante y le insinuó como que ella iba coqueteando con el taxista. Agregó que Manuel le resaltó que esto no se debía saber, ya que le iba afectar su carrera política, e incluso tendría que renunciar, siendo insistente en esto, reiterando que todo lo ocurrido no podía saberse".

"En la segunda ocasión que se topó con Manuel, mi hija quiso tocar el tema, preguntándole textualmente que si ella iba en el taxi, por qué no la había llevado a su casa, o por qué no la había dejado en otra habitación o llamado a su papá, que ella nunca consintió tener relaciones sexuales, que ella jamás había llegado así a su casa", agregó.

El padre también se refirió a cuando su hija le contó lo sucedido a Isle Sepúlveda. "Le dice que nos iba a ayudar con esto, nos dice que había hablado con una abogada amiga de ella, y que la abogada le había dicho puras cosas negativas, que tuviéramos cuidado, que lo pensáramos bien porque lo que íbamos a hacer era súper difícil debido a que nos enfrentábamos a una persona poderosa, que tenía todos los medios a su favor y que mi hija era una 'NN', que no la conocía nadie, así que tenía pocas posibilidades de que le creyeran".

De acuerdo a la declaración, la periodistas les aconsejó que la denunciante "se vaya para el extranjero; porque con estos tipos hay que tener cuidado, además le dice que ella conoce a Gabriel de la Fuente, quien era el jefe de gabinete del ex subsecretario, y que él es malo".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

