"Es un caso complejo y enigmático": Nieta de María Ercira hace especial petición al Presidente Gabriel Boric

14 dic. 2024 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, adulta mayor que lleva 7 meses desaparecida, realizó una especial petición al Presidente de la República, Gabriel Boric, relacionada con la búsqueda de la anciana de 86 años, a quien se le perdió el rastro mientras celebrara el Día de la Madre en un restaurante en Limache, región de Valparaíso.

Pese a los intensos meses de búsqueda, aún no hay algún dato que pueda dar indicios del paradero de María Ercira. En cuanto a las últimas noticias referentes al caso, el pasado 1 de diciembre se levantó el secreto de la carpeta investigativa y durante los últimos días, se dio a conocer que la familia fue citada a declarar.

"Es un caso complejo y enigmático"

Mediante sus redes sociales, Carla Hernández escribió un extenso mensaje al Presidente Boric para explicar la situación que viven como familia y pedirle que se pronuncie al respecto.

"Querido Presidente: Mi abuela de 86 años desapareció el día 12 de mayo del presente año dentro del restaurante Fundo las Tórtolas de Limache, que es un recinto cerrado y con medidas de seguridad. Desaparece en solo 5 minutos", comentó Hernández en un posteo de Instagram que efectuó el Mandatario.

En esa línea, precisó que "las cámaras captan que ese fue el tiempo que demoramos en ir tras ella, hicimos la denuncia correspondiente y buscamos de inmediato y hasta el día de hoy no se encuentra un solo rastro de ella pese haberse rastreado exhaustivamente el sector".

Luego acotó que "siempre se investigó cómo un accidente, siendo que era IMPOSIBLE que ella saliera del lugar por sus propios medios".

Finalmente, la nieta de María Ercira le solicitó a Boric: "Por favor pronúnciese acerca del caso. No puedo escribir más detalles porque no me deja Instagram, pero es un caso complejo y enigmático. Nadie puede desaparecer de la faz de la tierra en 5 minutos".