Lo que se sabe del hombre que fue encontrado amarrado sin vida dentro de un departamento en Santiago

¿Qué pasó?

Un hombre fue encontrado muerto dentro de un departamento ubicado en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, durante la mañana de este jueves.

Jorge Reyes, fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, explicó: "Es un ciudadano extranjero y que se encuentra amarrado en la cama, en la pieza en particular, y que formó parte de un arriendo efectuado el día de ayer".

Fiscalía precisó que el inmueble fue arrendado el miércoles a través de la plataforma Booking por la víctima, la cual fue encontrada al día siguiente sin vida por personal de limpieza.

"Esta persona fue hallada el día de hoy en horas de la mañana por la persona encargada de hacer el aseo, y desde ese momento se iniciaron las diligencias por parte de la Brigada de Homicidios Centro Norte que está realizando diversas diligencias para ubicar a los responsables de este hecho", explicó el fiscal Reyes.

Frente a la hipótesis de un posible enfrentamiento o hechos de violencia que hayan podido preceder al homicidio, el persecutor afirmó: "Hay muchos antecedentes que estamos trabajando, existen cámaras de seguridad".

No obstante, el fiscal Reyes señaló que no se entregarán detalles respecto a las líneas investigativas para garantizar el éxito de la indagatoria. "No queremos que se frustre la investigación, pero estamos reuniendo todos los antecedentes para dar tranquilidad a la comunidad", expresó.

