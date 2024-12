"Me arrepiento de corazón": Culpable de asesinar y descuartizar a joven en Punta Arenas ofreció disculpas a la familia

12 dic. 2024 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Adalio Mansilla Quinchamán, autor del crimen contra Roberto Verdugo, a quien asesinó y luego descuartizó al interior de una vivienda abandonada en 2023 en Punta Arenas, región de Magallanes, comentó sentirse arrepentido de su brutal actuar.

Mansilla Quinchamán, quien cumplía pena en libertad condicional por homicidio cometido en 2016 y ahora fue declarado culpable por el delito de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, habló este jueves ante la Fiscalía de Punta Arenas, de acuerdo a lo informado por 24 Horas.

Contaba con prontuario por delitos similares

"Pido perdón a los familiares, aunque yo sé que no me van a perdonar, pero que me arrepiento de corazón y que no puedo olvidar el suceso", comentó el autor del crimen.

Además, Mansilla Quinchamán aseguró que su actuar quedó "grabado en la mente, no lo puedo olvidar y que estoy arrepentido de verdad y que disculpen por el daño que le hice más que nada".

Mansilla Quinchamán mantiene un amplio prontuario por delitos similares (homicidio). El primero de ellos en 2009 y el segundo en 2015.