"Sigan luchando por encontrar a su abuelita": Mamá de Tomás Bravo envía sincero mensaje a familia de María Ercira

12 dic. 2024 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Estefy Aylin Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, envió un mensaje de apoyo a los familiares de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció el 12 de mayo pasado, en la comuna de Limache, región de Valparaíso, mientras se encontraba en un almuerzo familiar por el Día de la Madre.

Precisar que, desde la desaparición de la adulta mayor, su familia ha realizado diversos esfuerzos por hallarla, sin embargo, a siete meses de la desaparición, aún no hay resultados de la búsqueda.

"Si van a cambiar al fiscal, espero que le cambien a los policías"

Estefy Gutiérrez utilizó sus redes sociales para referirse a este caso de connotación nacional para enviar un mensaje de apoyo a los familiares de María Ercira. "Me cuesta dar mi opinión en los casos y lo que hacer con mucho respeto", comenzó mencionando.

"Fuerza a la familia de la sra Ercira. No más faltas de respeto con el dolor, y que sigan luchando por encontrar a su abuelita y exigiendo cambios", solicitó.

Sin embargo, la madre de Tomás Bravo también utilizó sus redes sociales para realizar una crítica en relación las autoridades policiales que son parte del caso.

En esa misma línea, aprovechó la instancia para solicitar que, un cambio del fiscal en el caso de María Ercira, venga acompañado de una modificación en las policías.

"Si van a cambiar al fiscal, espero que le cambien a los policías. A nosotros nos cambiaron a la fiscal Cartagena, pero siguió el mismo policía que era mano derecha de ella y siguió la misma línea de investigación que no se llegó a nada en 3 años, y hoy no sé si habrá cambiado algo en esta investigación, porque aún no tenemos reunión informativa con la nueva fiscal", señaló.