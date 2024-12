Desde Carabineros hasta la denunciante de Valdivia: El historial de "telefonazos" de la diputada Maite Orsini

12 dic. 2024 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Maite Orsini se encuentra en medio de la polémica debido a sus reiteradas intervenciones en la investigación por las denuncias de violación contra su expareja, Jorge Valdivia. De hecho, luego de que se revelara que se había contactado con la fiscal Lorena Parra, el Frente Amplio citó a la legisladora para abordar el hecho.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que la parlamentaria se ha comunicado con autoridades, acumulando diversos cuestionamientos por los llamados "telefonazos".

El historial de "telefonazos" de Maite Orsini

Mauricio Morales, analista político, afirmó que "Maite Orsini tiene una facilidad en transformar los asuntos privados en problemas públicos, y los problemas públicos en conflictos políticos"

"Ella ha hecho cuatro llamados polémicos: a la generala (de Carabineros), al presidente del Consejo para la Transparencia, a la eventual víctima (del caso Valdivia) y a la fiscal. Eso da a entender que parte de esta generación política siente que tiene el poder total, no conocen los límites que hay entre los distintos poderes del Estado y se sienten con la capacidad y las condiciones para incluso para llamar a una fiscal del caso, lo que a mí por lo menos me parece de extremísima gravedad", aseveró.

El telefonazo a la general de Carabineros

En marzo de 2023 se conoció el primer contacto polémico entre la diputada y una autoridad. Fue a raíz de un control de identidad a Jorge Valdivia que la legisladora tomó contacto con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Soza.

Posteriormente, Orsini se autodenunció en la Fiscalía Centro Norte, la que en junio del mismo año descartó que existiera un delito, pero realizó un reproche ético a la conducta de la parlamentaria.

En medio de la polémica, el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, concedió una serie de entrevistas criticando la llamada, lo que provocó la molestia de la diputada, quien tomó contacto con la autoridad.

"Partió la llamada diciéndome: 'soy la diputada Maite Orsini y tienes 24 horas para retractarte de todo lo que has dicho en mi contra, para pedir disculpas públicas y sino mis abogados ya tienen preparadas querellas para presentar contra ti y para exigirte responsabilidades penales y civiles'", contó Leturia.

Telefonazos tras las denuncias contra Jorge Valdivia

En noviembre de este 2024, luego de que Jorge Valdivia fuera detenido por una denuncia de violación en su contra, se conoció que Orsini realizó un contacto telefónico con la denunciante. "Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo", confirmó la legisladora.

A raíz de las diversas críticas en su contra, reconoció que "lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente".

Finalmente, hace pocos días, se reveló que el pasado 23 de octubre le escribió por WhatsApp a la fiscal Lorena Parra para avisarle que en la prensa estaban hablando del caso del exfutbolista y consultarle si esto era o no materia de investigación.

