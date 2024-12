"Tienes 24 horas para que me pidas perdón": Expresidente del CPLT revela "telefonazo" que recibió de Maite Orsini

11 dic. 2024 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se revelara que la diputada Maite Orsini se comunicó con la fiscal regional oriente, Lorena Parra, en medio del caso por violación que involucra a su expareja, Jorge Valdivia, ahora se dio a conocer que la legisladora en el pasado efectuó otro contacto a una autoridad de un organismo del estado, situación que habría incluido amenazas.

Se trata del abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), quien aseguró haber recibido un "telefonazo" por parte de la parlamentaria, quien en 2023 ya había estado en medio de la polémica por un actuar similar, al contactar a la general de Carabineros Karina Soza luego de un control de identidad efectuado a Valdivia.

¿Qué se sabe del telefonazo de Orsini al expresidente del CPLT?

Leturia reveló en Chilevisión que recibió un llamado de Orsini, asegurando que lo habría amenazado con una acción judicial en su contra.

"Era la época en que había sido el rollo de la Maite Orsini llamando a Carabineros. De repente, estaba en mi casa en la tarde y me llega un WhatsApp", recordó el abogado. "Dice (el mensaje) 'hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo'. Yo dije 'esto es una pitanza' porque era en el corazón de la polémica... Entre una entrevista y otra a mí me había tocado criticarla por lo que estaba haciendo", contó.

"La cosa es que me llama por teléfono y me dice 'tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti'", agregó.

"Está hablando una persona que no está bien"

El expresidente del CPLT continuó su relato: "Yo dije 'esto definitivamente es una pitanza'. Segundo, si esto no es una pitanza, uno se da cuenta, me está hablando una persona que no está bien... Y tercero, no averiguó quién soy yo porque tengo muchos defectos, pero no soy amedrentable", señaló Leturia.

Según contó, tras efectuar esta reflexión le respondió: "Si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Vamos a dejar esta conversación hasta acá. Si acaso fueras, cometiste errores gravísimos y no voy a confirmar si seas tú o no, porque no quiero hacer público esto. Vamos a cortar y voy a seguir criticándote porque lo que hiciste estuvo pésimo".

Finalmente, con el paso de los días, confirmó con un amigo diputado que efectivamente quien lo había llamado era la legisladora. "No lo hice público en su momento porque, dije, voy a desviar la atención", precisó.

