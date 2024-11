"Yo no sé qué es lo que pretendía": Abogada de Jorge Valdivia cuestiona llamado de Maite Orsini a una de las denunciantes

30 nov. 2024 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado la abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, realizó una entrevista en la cual defendió la inocencia del exfutbolista y además acusó a la Fiscalía de mentir y haber "farandulizado" el caso en el que se investigan violaciones y abuso sexual.

Sin embargo, su conversación con La Tercera no se quedó allí, ya que la letrada también cuestionó el llamado que la diputada Maite Orsini (FA) realizó a una de las denunciantes del exjugador de Colo Colo.

"Yo no sé qué es lo que pretendía"

Al ser consultada sobre si el llamado de la parlamentaria había complicado la situación de su defendido, Vial fue tajante en demostrar su reproche ante la intervención de Orsini.

"Yo pienso que la intervención de Maite y su testimonio son completa y totalmente irrelevantes. O sea, ella no aporta absolutamente nada", sostuvo la abogada.

"Ahora, en términos de contexto, por supuesto que no entiendo qué tenía ella que hacer. Yo no sé qué es lo que pretendía. No pretendo interpretarla, pero lo que sí puedo decir es que su testimonio es completamente irrelevante", agregó.

Abogada en contra de la Fiscalía

Al ser consultada por la postura de la Fiscalía, quien considera el segundo hecho más grave por la mayor cantidad de lesiones, Vial fue enfática y dura con su respuesta.

"No, eso no es verdad. Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente", dijo la defensora.

Vial también da por descartado un "patrón de conducta" por parte de Jorge Valdivia, indicando que "No hay ninguna similitud en los casos. Ninguna. Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles".

Cabe recordar que el pasado jueves la Corte de Apelaciones de Santiago envió nuevamente a prisión preventiva al exfutbolista, quien es investigado por dos delitos de violación y dos delitos de abuso sexual ocurridos entre el 17 y 20 de octubre en contra de dos mujeres.

