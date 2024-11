Abogada de Jorge Valdivia cuestiona rol de Fiscalía: "Estoy cansada de que el Ministerio Público mienta tan descaradamente"

30 nov. 2024 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves la Corte de Apelaciones de Santiago envió nuevamente a prisión preventiva al exfutbolista Jorge Valdivia, quien es investigado por dos delitos de violación y dos delitos de abuso sexual ocurridos entre el 17 y 20 de octubre en contra de dos mujeres.

En medio de este revés judicial, la abogada defensora del exdeportista, Paula Vial, concedió una entrevista a La Tercera en la cual cuestionó el rol de la Fiscalía, a quien acusa de haber "farandulizado" el caso. "Estoy cansada de que el Ministerio Público mienta tan descaradamente", dijo.

Abogada reafirma inocencia de Valdivia

De entrada, Vidal reafirmó la inocencia de su defendido, indicando que "la evidencia y la prueba me muestran que, efectivamente, él es inocente, que las conductas que desplegó, que las interacciones que tuvo con ambas denunciantes fueron efectivamente consentidas. Y todos los antecedentes que hay en la misma carpeta investigativa muestran aquello".

Por otro lado, explicó que Valdivia "estaba más o menos preparado" para volver a prisión preventiva "porque presidía la sala justamente quien había votado en contra la vez anterior (el juez Alejandro Rivera). Eso, desde luego, era para nosotros un antecedente muy fuerte. Así que en ese sentido no fue nada de sorpresivo".

Cuestionado rol de la Fiscalía

Sin embargo, las declaraciones más duras de la abogada de la Universidad Católica fueron en contra de la Fiscalía y en cómo esta ha llevado adelante la investigación que a su juicio se ha "farandulizado", acusando al ente persecutor de tergiversar las pruebas.

Al ser consultada por la postura de la Fiscalía, quien considera el segundo hecho más grave por la mayor cantidad de lesiones, Vidal fue enfática y dura con su respuesta.

"No, eso no es verdad. Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente", dijo la defensora.

Vidal también da por descartado un "patrón de conducta" por parte de Jorge Valdivia, indicando que "No hay ninguna similitud en los casos. Ninguna. Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles".

