Se habrían equivocado de vivienda: Departamento recibe ráfaga de disparos en erróneo "ajuste de cuentas" en Llolleo

¿Qué pasó?

Desde la madrugada del sábado, los vecinos de la población Mirador Baquedano I de Llolleo, en la región de Valparaíso, están atemorizados luego que un departamento del sector recibiera una ráfaga de disparos por parte de desconocidos.

Lo insólito de la situación es que los antisociales se habrían equivocado en el blanco de su aparente "ajuste de cuentas" y terminaron atacando la casa de una pareja y su hijo menor de edad, los que afortunadamente no resultaron heridos por alguna de las balas.

"Ajuste de cuentas" equivocado

Según reporta El Líder de San Antonio, todo ocurrió a eso de las 01:00 de la madrugada, cuando desde un auto bajaron los sujetos que comenzaron a disparar con armas automáticas de alto calibre. Tras balear el departamento, escaparon del lugar y aún no son encontrados.

"No sé cómo se salvaron de que les llegara un balazo. Dispararon a esa pareja con su hijo, que no tienen problemas con nadie. Nosotros acá creemos que llegaron a los departamentos equivocados para ajustar cuentas con alguien, pero que no era aquí", dijo uno de los vecinos del sector.

De acuerdo a los impactos en el muro del edificio y la evidencia balística en el suelo, los antisociales habrían disparado unas cuarenta veces contra la vivienda equivocada.

Los vecinos teorizan que el supuesto "ajuste de cuentas" estaría relacionado con drogas, ya que en un complejo de departamentos cercanos hay una vivienda que ha sido allanada por tráfico de narcóticos en más de una oportunidad por Carabineros.

El hecho además podría estar relacionado con otra balacera de las mismas características ocurrida la semana anterior, cuando un joven de 18 años fue herido en el cuello en medio de una ráfaga de disparos en una parcelación de la localidad. La evidencia balística hace sospechar de que podrían ser los mismos atacantes.

