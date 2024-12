"Está viviendo una situación muy difícil, para mí también injusta": Joaquín Lavín por prisión preventiva de Cathy Barriga

08 dic. 2024 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Joaquín Lavín Infante abordó el presente de su nuera, Cathy Barriga, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva hace poco menos de un mes, como imputada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

En ese sentido, Lavín calificó de "injusta" la medida cautelar que recae contra la exalcaldesa de Maipú, tildando de estar "fuera de toda lógica" el "creer que Cathy es un peligro para la sociedad".

¿Qué dijo Joaquín Lavín sobre Cathy Barriga?

En entrevista con La Tercera, el exalcalde de Las Condes comenzó refiriéndose a la visita que realizó a Barriga, señalando que cree que "la familia tiene que estar especialmente en los momentos difíciles. Entonces, cuando una persona que es mi nuera, mamá de dos de mis nietos, cae a la cárcel, yo, como papá, abuelo y suegro, tengo que estar".

"Cuando iba a ir varias personas, amigas, me dijeron 'para qué vas a ir', 'te vas a exponer'... Pero aquí no hay ningún cálculo político. Es una persona de mi familia que está viviendo una situación muy difícil, para mí también injusta, y la familia tiene que estar. Por eso me enrolé, hice la fila, llevé bebidas y sanguchitos, que es lo que se permite, y cumplí con todos los requisitos de rigor que significa entrar a una cárcel. Para mí lo importante era la señal para ella y para Joaquín. No la señal para la gente", agregó.

En la misma línea, aseguró que "Cathy es muy resiliente, la veo alegre, entre comillas, porque obviamente en esa situación nadie puede estar bien. Pero la veo tirando para arriba, haciendo cosas al interior de la cárcel. Me cuenta que barre, que hacen galletas, las clases que tuvieron de zumba, que era un programa del gobierno".

Además, detalló que Barriga tiene una "buena relación" con sus compañeras de celda. "Entiendo que comparte la celda con dos mujeres de nacionalidad haitiana. Me imagino que entre todas se apoyan. Pero la he visto bien. Obviamente, más ansiosa porque viene la Navidad. Lo más duro para ella es no estar con los hijos", puntualizó.

Posteriormente, explicó respecto a la prisión preventiva de la exalcaldesa que "fue una sorpresa porque en general las medidas cautelares van bajando, no subiendo. (...) es raro lo que pasó, porque cuando una persona cae en prisión preventiva es porque la justicia la considera un peligro para la sociedad. Y para mí, creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica".

"Cumplía 100% su medida cautelar y dejó de ser alcaldesa en junio de 2021. ¿Cuál es el peligro para la sociedad de que ella esté en arresto domiciliario total? ¿Por qué tiene que estar en la cárcel? Creo que está fuera de toda lógica. Me acuerdo de que en el caso del alcalde Jadue una jueza dijo que la prisión preventiva era porque él era alcalde todavía y, por tanto, podía afectar... no sé... tampoco comparto eso, pero en el caso de Cathy es algo que para mí está fuera de toda lógica", añadió.

De igual manera, aludió a que "este ha sido un caso muy mediatizado, muy politizado, muy influido por las redes sociales" y que "se está castigando a una caricatura que no es real. Obviamente, para mí Cathy no es la bailarina de Mekano, ni siquiera la alcaldesa, sino que es mi nuera y la mamá de mis nietos. Yo conozco a esa Cathy, pero efectivamente la opinión pública se forma un prejuicio y condena por eso".

