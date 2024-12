"Para mí es un enfermo": Habla mamá de niña de 13 años tras denuncia de violación a Valentín Vidal

07 dic. 2024 - 13:26 hrs.

La mamá de la niña de 13 años que fue retirada por Valentín Vidal del colegio el pasado miércoles para llevarla a su departamento, dijo que la familia quedó en shock cuando se enteraron de que el futbolista había sido dejado en libertad.

Vidal, acusado de violación y abuso sexual, no fue formalizado por decisión de la Fiscalía, que argumentó el viernes que "por ahora, los antecedentes reunidos no permiten imputar algún delito".

¿Qué dijo la mamá de la niña de 13 años?

En entrevista con T13, la mamá de la estudiante de 6° básico contó: "Quedamos en shock porque resulta que la formalización supuestamente era hoy y la libertad se la dieron ayer, esperando que ella atestiguara y a él lo dejaron en libertad".

La mujer acusó que lo sucedido corresponde, al menos, a "un secuestro".

"Él la sacó del colegio, la retiró y se la llevó a su departamento con mentiras”.

La mamá relató también que su hija no ha querido hablar del tema: "Nos dimos cuenta por las redes sociales, por las conversaciones que ellos tenían... no puede ver televisión, no pude tener teléfono, no se le habla del tema. No tiene mucha idea de que esto es mediático”.

A pesar de que la Fiscalía no ha logrado atribuirle ningún delito a Vidal, la mujer sostuvo que sí hubo "tocaciones": "Sí pasaron otras cosas". Por eso, advirtió que llegará "hasta las últimas"

"No voy a dejar que esto siga pasando. Para mí este tipo es enfermo, ya el hecho de haberla ido a buscar al colegio y haber visto que era una niña chica menor de edad, él pudo recular, pero él siguió con esto. Es una mente enferma", manifestó.