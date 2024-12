"Se me abalanza, yo me defendí y el tipo me tiró unos combos": El testimonio de una de las víctimas del acosador de Ñuñoa

07 dic. 2024 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Verónica, una de las víctimas del acosador de Ñuñoa, entregó su testimonio luego de ser atacada por este hombre en marzo de 2023.

En su relato destacó que el sujeto se le abalanzó e intentó manosearla. Sin embargo, eso no es lo único, ya que, también intentó agredirla para robarle.

¿Qué dijo la víctima del acosador de Ñuñoa?

En conversación con Meganoticias, Verónica comenzó señalando que "mi denuncia es del 11 de marzo de 2023, cuando yo me dirigía al trabajo, esto fue un día sábado. Yo salgo de mi casa, vengo caminando en dirección al Metro y me encuentro con este tipo".

"Este tipo se me abalanza encima, porque aparte de manosearte trata de robarte algo, tirarte la cartera, lo que sea. Yo me defendí y el tipo me tiró unos combos", agregó.

Verónica agregó que "lamentablemente ese día no tuve ayuda de nadie, nadie fue capaz de ayudarme. Un vecino que vive cercano le toqué el timbre y le dije por favor me ayudara, que me habían tratado de asaltar. Ese vecino me abrió la puerta amablemente con su mujer".

"Él (vecino) empezó a llamar a seguridad ciudadana porque necesitábamos ayuda. Lamentablemente no llegó. Carabineros nunca contestó el teléfono, no contestaron de la central. El mismo vecino fue el que me fue a dejar a la Comisaría 18 para que pudiera hacer la denuncia", relató.

