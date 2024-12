Abogado de Valentín Vidal: "La menor afectada declaró que no existió relación o interacción sexual"

06 dic. 2024 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que la Fiscalía Centro Norte dispuso la tarde de este viernes la libertad del jugador Valentín Vidal tras ser acusado de violación y abuso sexual a una niña de 13 años, su abogado, Rodrigo Codoceo Hernández, reveló los detalles y diligencias que llevaron a que el Ministerio Público determinara que "los antecedentes reunidos no permiten imputar algún delito".

Vidal fue detenido el pasado miércoles tras conocerse que pasó a buscar a la menor de edad a su colegio y la llevó a su departamento, motivo por el que la madre de la niña lo denunció por delitos sexuales.

¿Qué dijo el abogado de Valentín Vidal?

"Tras entrevistar a la menor afectada, el Ministerio Público desestimó la denuncia de violación contra el jugador de Unión Española, Valentín Vidal", comenzó diciendo el abogado mediante un comunicado.

"Ayer jueves, la magistrada Paula Brito del Tercer Juzgado de Garantía decretó la ampliación de su detención a la espera de diligencias que se requerían para evaluar una eventual formalización. Durante esta jornada, la misma jueza ordenó su libertad inmediata, luego que el propio Ministerio Público desestimara la acusación", continúa el escrito.

De acuerdo al abogado, en entrevista de video grabada, "la menor afectada declaró que no existió relación o interacción sexual de ningún tipo con Vidal".

A raíz de esa declaración, Vidal fue dejado en libertad y no alcanzó a ser formalizado ni quedó con ningún cargo en su contra. Sin embargo, ello no significa que la investigación no continúe.