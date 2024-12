Chats con la víctima y dichos del conserje: Qué se sabe de la denuncia contra Valentín Vidal por violación de niña de 13 años

05 dic. 2024 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

A medida que avanzan las horas se han ido conociendo más antecedentes sobre la denuncia por violación y abuso sexual en contra del futbolista Valentín Vidal, defensa central de Unión Española y de la selección nacional sub-23, a quien se le acusa de haber agredido a una niña de 13 años.

El jugador habría ido a buscar a la víctima a su colegio para posteriormente llevarla hasta su departamento, ubicado en la comuna de Recoleta. A raíz del hecho, el deportista, de 20 años, se le detuvo la tarde del miércoles en su domicilio, luego de que la madre de la menor lo denunciara a Carabineros.

La fue a buscar al colegio

Previa conversación por redes sociales en la que habían acordado juntarse la tarde del miércoles, Vidal fue a buscar a la niña hasta su colegio en la comuna de San Joaquín, en donde cursa sexto básico, y se hizo pasar por su primo para poder retirarla.

La mamá de la víctima relató que mientras estaba trabajando "me llama mi (otra) hija para avisarme que cuando fueron a retirar (a la menor) ella ya no estaba, que en el colegio le habían dicho que la había retirado un primo y el único primo que tiene no había sido".

"Vieron las cámaras del colegio y el tipo entró al colegio y la retiró diciendo que era un primo y se la llevó, no hicieron ni un protocolo", afirmó la mujer.

Futbolista la contactó por Instagram y le pedía fotos

De acuerdo a Carabineros, fue el futbolista quien habría contactado a la víctima a través de redes sociales. "Los primeros antecedentes indican que se conocieron a través de Instagram y por medio de esta red social se habrían comenzado a contactar", indicó el capitán de Carabineros, Eduardo Droppelmann.

"En Instagram están las grabaciones, están los chats, las conversaciones del tipo apurándola, porque él ya estaba esperándola", relató la mamá de la niña sobre los minutos previos a que él la pasara a buscar al colegio.

Respecto a la forma en que se contactaron, la mujer explicó que su hija "tiene celular, pero no para redes sociales, no tiene internet, es solo para que yo la llame". Entonces la menor le pidió el teléfono a un compañero para comunicarse con Vidal y que gracias a esta prueba se logró dar con su paradero.

En las últimas horas, se conoció que, previo al encuentro, ambos sostuvieron una conversación por Instagram en la que el jugador le solicitaba fotografías a la escolar.

Conserje habría asegurado que estos hechos serían habituales

Según lo indicado por la policía, el domicilio en donde se habría cometido el delito fue ubicado por sus propios familiares mediante el GPS de su celular. Tras ello, decidieron ir por su cuenta hasta el edificio del jugador para encararlo, pero al no obtener respuesta, debieron regresar con Carabineros.

"Llegamos al departamento y él dijo que no sabía nada, que no la había visto. Al rato después le dijimos que el conserje lo había visto entrar con la niña y ahí reconoció que había estado con ella", relató el tío de la menor.

Sin embargo, de acuerdo al testimonio del familiar, el futbolista habría dicho que la había ido a dejar a una estación de Metro. "De ahí la niña estuvo deambulando hasta que la encontramos en el Mallplaza Florida", relató el familiar.

"Primero no quiso abrir la puerta y después llegamos con Carabineros y ahí abrió. Dijo que qué pasaba, que cómo se le ocurría, que era padre de familia, que tenía una esposa, que no había hecho nada, que entráramos a registrar su departamento", agregó.

"Entramos y no había nada, después le digo que el conserje lo vio entrar con la niña. El conserje dijo que no era la primera vez que entraba con niñas al departamento, él dijo que estaba seguro de que esa niña la había visto antes", añadió.

Finalmente, Carabineros de la Prefectura Santiago Norte concretaron la detención de Valentín Vidal cerca de las 19:15 horas. El futbolista será pasado a control de detención este jueves y se espera su eventual formalización.