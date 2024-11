"No es Capitán Yáber": Joaquín Lavín reitera apoyo a Cathy Barriga y hace guiño a situación de Monsalve

24 nov. 2024 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, emitió su sufragio en la segunda vuelta de gobernadores regionales, ocasión en la que reiteró el apoyo familiar a su nuera Cathy Barriga y a su hijo, el diputado Joaquín Lavín León.

El excandidato presidencial de la UDI abordó además la "difícil situación" que enfrenta Barriga al estar privada de libertad en una cárcel "común", señalando que no está en una prisión especial como Capitán Yáber.

"No es Capitán Yáber"

Sobre la visita que le hizo a la exalcaldesa de Maipú el viernes, Lavín sostuvo que "dentro de la situación que está viviendo, que obviamente es muy dura y muy difícil -porque es una 'cárcel cárcel', no es Capitán Yáber-, la encontré fuerte, resiliente. La encontré alegre dentro de todo, obviamente su mayor preocupación son sus hijos". Lo anterior, en alusión al cambio de recinto penitenciario para el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Respecto a este último punto, lo que más les preocupa como familia es la condición del hijo menor de Barriga. "Es muy dependiente de la mamá. Entonces, esa ha sido la parte familiarmente más difícil, cómo apoyar a Romeo en estos momentos", dijo.

"Yo aquí tengo un rol que es ser papá, suegro y ser abuelo también. Y quiero cumplir ese rol, y quiero que ellos sientan que en los momentos que están viviendo, nosotros los estamos apoyando como familia", dijo Lavín Infante al reiterar su mensaje de apoyo a su hijo y nuera.

"Creo en ellos"

Por otro lado, el exjefe comunal pidió no creer en trascendidos y esperar lo que determine la justicia: "Yo quiero que la justicia avance y apoyarlos como familia", destacó.

"Creo en ellos, confío en ellos y espero que la justicia aclare todo. Pero por lo menos asegurarle a ellos dos que mientras esto dure, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos", añadió.

Respecto a un eventual desafuero de su hijo, el diputado Joaquín Lavín León, reiteró su postura: "La justicia tiene que hacer su tarea, yo no quiero mezclar los planos"

"Yo en este caso actúo como familia y la familia en los momentos más difíciles, cuando vienen las pruebas de la vida, es cuando tiene que acompañar y es cuando tiene que estar y es cuando más se necesita. En las familias las personas no se juzgan, no se interrogan, no se cuestionan, se les quiere incondicionalmente y eso es lo que yo estoy haciendo", concluyó Lavín Infante.

