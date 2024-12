"Estaba muy desesperado": Polizzi cuenta en exclusiva a Mucho Gusto los motivos de carabinero para pedirle millonario préstamo

04 dic. 2024 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista exclusiva con Mucho Gusto, Camila Polizzi entregó detalles este miércoles sobre el hostigamiento que denunció en contra de un funcionario de Carabineros, quien en reiteradas oportunidades le solicitó a la imputada por delitos económicos, quien actualmente cumple arresto domiciliario total, un préstamo de $20 millones.

"Tenía muchas deudas"

Polizzi aseguró que el uniformado nunca había ingresado a su vivienda para controlar el cumplimiento de la medida cautelar. "Él conduce la patrulla, no tiene que bajarse a realizar el procedimiento. Esta era la primera vez que se bajaba", explicó.

De acuerdo a su relato, el cabo de la Primera Comisaría de Concepción "me toma la firma y me comenta que necesita hablar conmigo, comentarme algo, pero nunca me especifica ni me da señales de que esto podría ser... jamás (me habló de dinero)".

"Bajo esta situación, yo obviamente le respondo que ningún problema, que se comunique conmigo, porque él me decía que tenía que hablarme en otro momento, no cuando está tomando esta firma. Bajo esa respuesta mía, él se comunica posteriormente cuando sale ese día y viene durante la tarde, viene de civil", continuó la imputada.

Según la excandidata a alcaldesa, el funcionario de Carabineros "viene a hacerme esta petición, que es un préstamo. En ningún momento me dijo que fuera a cambio de algún beneficio, sino que él quería un préstamo, porque estaba muy complicado y tenía muchas deudas".

"Él estaba muy desesperado"

Camila Polizzi aseguró haberse sorprendido ante la solicitud y que intentó hacerlo cambiar de opinión en varias oportunidades. "Sutilmente, yo trataba de decirle que no podía, que mi situación era muy complicada, que estaba siendo investigada y que él era funcionario público. En varios momentos traté de llevarlo a que en realidad esta acción no se podía llevar a cabo, aunque yo hubiese tenido la intención de ayudarlo", detalló.

Durante la entrevista, explicó que reiteradas veces trató que el carabinero "haga el click al respecto, pero en su situación, él estaba muy desesperado por lo que me comentó. Yo le dije que esto era muy arriesgado, que podía perder su trabajo. Traté de buena forma que él desistiera de su petición y se retirara. Y como eso no fue posible, yo al final, para que él se fuera del domicilio, le dije que me dejara verlo".

Sin embargo, esto no terminó ahí, ya que él la continuó contactando por mensajes de WhatsApp, y llegó hasta su domicilio nuevamente, dos días después, para controlar la medida cautelar. "Me pregunta si es que esto se va a poder realizar o no. Y ahí yo soy más clara en el sentido de que esto no se puede, porque es muy complicado, me estaba poniendo en una situación compleja".

"El día lunes, cuando le comunico esto al otro funcionario que viene, no fue con el ánimo de denunciar. Yo se lo estaba diciendo para que él tratara de conversar con su colega. Yo traté de que esto fuera de buena forma. Pero el suboficial hizo lo que correspondía, él me señaló que había que dejar una constancia y lo que correspondía era hacer la denuncia", relató.

"Dijo que no tenía otra manera de solucionarlo"

"Yo en un momento le pregunto cuánto necesita, con cuánto podría solucionar el problema, y ahí él me indica que necesita la suma de $20 millones. Ahí realmente me pareció que era demasiado, ya me pareció un poco extraña la situación", recordó Polizzi.

De acuerdo a su relato, el uniformado "me dijo que tenía muchas deudas, que él estaba muy complicado y que no tenía otra manera de solucionarlo, porque él era de Cauquenes y acá no tenía redes de apoyo y a quién más acudir".

Todo sobre Camila Polizzi