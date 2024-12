"Solo depende de usted": Los chats entre Camila Polizzi y carabinero que le habría pedido $20 millones prestados

04 dic. 2024 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

Camila Polizzi, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total en el marco de la investigación por delitos económicos en su contra, denunció haber sido hostigada por un funcionario de Carabineros que le habría pedido un préstamo de $20 millones.

El primer encuentro se dio la mañana del 27 de noviembre, cuando el efectivo policial llegó hasta la casa de Polizzi para controlar su medida cautelar. En esa ocasión, le señaló que necesitaba hablar con ella y que volvería más tarde. Así lo hizo, y a las 15:00 horas se presentó nuevamente, esta vez de civil.

A pesar de que la excandidata a alcaldesa fue clara en decirle que no podía acceder a la petición, el hombre insistió y volvió a presentarse el viernes 29 de noviembre en el departamento para solicitar el préstamo. Incluso, le habló a través de WhatsApp.

Los chats entre Camila Polizzi y el funcionario de Carabineros

Las conversaciones, a las que accedió Meganoticias, muestran la insistencia del funcionario policial para que Camila Polizzi le prestara el dinero que él pedía.

"Hola Srta. Camila, con el cabo que habló recién con usted. Gracias por su gran disposición", le escribió el uniformado. Ante esto, Polizzi le respondió: "¡Hola! Guardo su número".

Un minuto después, el funcionario coordinó con la excandidata alcaldesa juntarse después de las 15:00 horas, ya que ese era su horario de salida.

"Pasado podría ser, en cambiarme ropa y voy donde usted. Muchas gracias y espero que me ayude", le reiteró el carabinero. Posteriormente, se dirigió hasta su domicilio.

Días después, el cabo le escribió nuevamente a Polizzi para insistirle sobre "el favor". "¿Podría realizarlo de aquí a mañana, por favor? No es por insistirle, pero de verdad lo necesito", le expresó.

Pese a sus reiterados mensajes, la imputada no le respondió. El carabinero, no obstante, continuó escribiéndole por WhatsApp.

Revisa los chats entre Camila Polizzi y el uniformado

"No dispongo de ese monto"

"Srta. Camila, disculpe que la moleste. Por favor, yo confío en usted, solo necesito hacerle una pregunta, necesito de su ayuda, (saber si) puede o no ayudarme. De verdad solo depende de usted lo conversado, espero su respuesta. Gracias", señaló en el último mensaje.

Polizzi, por su parte, respondió: "Como le dije, no le puedo prestar los 20 millones que me había pedido. Como se lo aclaré el día que vino, no dispongo de ese monto y es muy complejo lo que me pide. Lo lamento".

Todo sobre Camila Polizzi