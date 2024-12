"Amateurismo es salir corriendo de la prensa": Vallejo responde a Matthei y la insta a aclarar relación con exfiscal Guerra

02 dic. 2024 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra Camila Vallejo respondió este lunes a las declaraciones que emitió en contra del Gobierno la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aludió a la poca experiencia política del Presidente Gabriel Boric y su gabinete.

"Se ha notado mucho que llegaron de la universidad al Gobierno", señaló la jefa comunal este fin de semana. "He notado la falta de preparación. Es bien impresionante cómo han manejado tan mal situaciones que eran complicadas", agregó.

"Amateurismo es salir corriendo ante preguntas difíciles de la prensa"

"Yo creo que el amateurismo es salir corriendo ante preguntas difíciles de la prensa. Yo no sé si tendrá que traspasarnos esa experiencia la alcaldesa", comenzó señalando la secretaria de Estado en su vocería habitual, al ser consultada sobre los dichos de Matthei.

"No sé si la experiencia política nos indica que frente a preguntas difíciles de la prensa hay que salir corriendo", reiteró Vallejo, en referencia a la vez en que la militante de Renovación Nacional (RN) escapó de los medios mientras dirigía el tránsito en su comuna, en el contexto del estallido social.

Posteriormente, la ministra hizo un llamado a la humildad, remarcando que Matthei emitió sus declaraciones en contra "ni más ni menos, del presidente que eligieron todos los chilenos y chilenas, un presidente que fue respaldado por voto popular por las urnas".

"Y como a nosotros nos decían, 'otra cosa es con guitarra', tenemos que ver si tiene más experiencia o no frente a situaciones en candidaturas presidenciales u otros escenarios", agregó la vocera.

Vallejo aludió a relación de Matthei con exfiscal Guerra

Vallejo también remarcó que se debe dejar atrás la "soberbia" que algunos políticos "creen tener por derecho" a raíz de su edad. "No es así, en la política habemos jóvenes, otro no tan jóvenes, no sé en qué categoría estoy yo a estas alturas", señaló.

"Pero así como los años marcan en el cuerpo, no así necesariamente en las mejores reacciones frente escenarios difíciles, así que no sé si es una persona que pueda dar lecciones de experiencia", insistió la autoridad de Gobierno.

Antes de finalizar su vocería, emplazó a la alcaldesa a que "sería bueno que aclarara su relación con el exfiscal (Manuel) Guerra y los recursos municipales implicados". Esto último debido a una serie de informes que el expersecutor realizó mientras trabajaba en la Municipalidad de Providencia.

En concreto, se trata de un vínculo a honorarios entre Guerra y Providencia -entonces dirigida por Evelyn Matthei– que comenzó el 1 de agosto de 2021, apenas un día después que abandonó el Ministerio Público.