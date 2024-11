Hombre muere al ser atropellado en San Miguel: Conductor no prestó ayuda y se dio a la fuga

28 nov. 2024 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves ocurrió un fatal accidente en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, donde un hombre fue atropellado, quedando tendido fallecido en la calle, mientras que el conductor del vehículo responsable se dio a la fuga.

La situación generó un amplio procedimiento de personal de emergencia, el cual provocó la suspensión de tránsito en el sector.

¿Qué se sabe del atropello en San Miguel?

El hecho ocurrió en el sectro de Gran Avenida, en dirección hacia al sur, frente al Hospital Doctor Exequiel González Cortés.

En el lugar, por razones que no han sido informadas, un hombre de aproximadamente 55 años fue atropellado por un vehículo particular, cuyo conductor no prestó ayuda y se dio a la fuga.

Corte de tránsito por fatal atropello en San Miguel

Posteriormente, Carabineros llegó al lugar y encontró el cuerpo de la víctima, decidiendo cortar el tránsito. En específico, se encuentra suspendido Gran Avenida al sur desde Carlos Valdovinos.

El accidente está siendo investigado por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de la policía uniformada, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) efectuó las diligencias correspondientes a establecer las causas de la muerte del hombre.