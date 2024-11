Abogado de Boric recalca que entrega de correos "fue completamente voluntario" y aborda posibles filtraciones al gobierno

28 nov. 2024 - 07:22 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, el abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, abordó las diligencias que se realizaron el pasado miércoles, en el marco de la denuncia contra el mandatario por la presunta difusión de imágenes íntimas.

Durante una pauta de prensa, el abogado también fue consultado sobre la posibilidad de filtraciones al Gobierno, teniendo en cuenta de que el Ejecutivo se enteró de esta denuncia, pese a que era una causa reservada.

¿Qué dijo el abogado de Boric sobre la entrega de correos electrónicos?

"Ayer se realizó una diligencia voluntaria de investigación, consistente en la entrega de correos electrónicos que hayan sido aludidos en esta causa. Esta diligencia se inscribe en el marco de los esfuerzos de total esclarecimiento coordinado con la Fiscalía", expuso.

"Yo no puedo comentar el detalle de las diligencias, porque son parte de una investigación en curso. Lo que puedo decir es que se trata de correos, correos que han sido aludidos en este caso", afirmó.

En ese sentido, recalcó que "la diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que nosotros hemos impreso a la defensa.

Sobre la posibilidad de que el Presidente Boric entregue alguna declaración, Valenzuela respondió que "no tengo conocimiento de ninguna otra diligencias decretada".

¿Qué dijo sobre las posibles filtraciones al Gobierno?

Por otra parte, sostuvo que "no me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones... Entiendo por información de prensa que ellos (la Fiscalía) han tomado decisiones al respecto que me parecen justificadas".

Respecto a la "pesquisa" de la denuncia, sólo se limitó a decir que "ayer mi colega Miguel Schürmann explicó como de manera totalmente transparente y legitima, realiza búsquedas de información que puedan ser de relevancia".

Schürmann, según consignó 24Horas, había explicado que accedió a la denuncia mediante "un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU".

"Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente. Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener más información de la causa", detalló.

Todo sobre Gabriel Boric