El complejo panorama judicial y económico que atraviesa el futbolista Patricio Rubio

19 nov. 2024 - 18:22 hrs.

Un importante desafío deportivo es el que tendrá el futbolista Patricio Rubio este miércoles cuando tenga que disputar la final de la Copa Chile, defendiendo los colores de Ñublense frente a su exequipo, Universidad de Chile.

Pero no es la única preocupación que tiene hoy por hoy el goleador, pues una solicitud de quiebra fue presentada en su contra por una deuda de más de $506 millones de pesos. Y no solo eso, porque además deberá declarar como imputado el caso de fraude que investiga a Primus Capital, donde el ex Unión Española está vinculado con operaciones por $328 millones y giros de $50 millones a su favor.

La solicitud de quiebra a Patricio Rubio

Si la situación financiera y judicial del futbolista ya era complicada con el caso de fraude que investiga Primus Capital, la cosa empeoró aún más, luego de que Volcom Securitizadora solicitase su quiebra, acusando a Rubio de dejar de pagar tres préstamos hipotecarios desde julio de 2023, acumulando una suma que supera los 500 millones de pesos mencionados anteriormente.

Además de eso, según consigna La Tercera, Volcom sindica al futbolista de actuar de "mala fe" al transferir las propiedades que lo tienen con esas deudas a una sociedad de inversiones para evitar el cobro.

Por si fuera poco, Rubio enfrenta otra demanda presentada por Volcomcapital Deuda II Fondo de Inversión, por una deuda superior a $666 millones.

En conversación con el medio citado anteriormente, Rodrigo Arancibia, el abogado defensor del jugador dijo que "estamos totalmente tranquilos. La fiscalía está cumpliendo su labor investigativa, y esperamos que avance con prontitud para aclarar cualquier inconveniente legal que pueda involucrar a Patricio Rubio. Cualquier deuda u obligación que se determine judicialmente será asumida plenamente por nuestro representado".

Anteriormente, Primus Capital presentó, en enero de este año, una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria e Inversiones Santa Julieta SpA, representada por Patricio Rubio en calidad de avalista y codeudor solidario, instancia en la que exigen el pago de un pagaré que se acerca a los 280 millones de pesos, deuda que desde la defensa del jugador desconocen.

De la misma manera, en agosto, Primus solicitó el remate de dos vehículos de Patricio Rubio. En paralelo, l 27° Juzgado Civil de Santiago tramita una demanda presentada por Avla S.A.G.R., que busca recuperar $17.347.729, derivados de un pagaré impago firmado en 2020.