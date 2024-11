Perfumes en la mira del Sernac: 9 tiendas son oficiadas tras reclamos por mala calidad de las fragancias

19 nov. 2024 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que oficiará a 9 tiendas, marketplaces y perfumerías con mayor cantidad de reclamos, ante la negación de garantía de los consumidores que cuestionan la calidad de los productos recibidos.

Los perfumes son productos muy solicitados por los consumidores, quienes en algunos casos forman parte de colecciones, mientras que por otros son simplemente por tener ese aroma que los caracteriza. Sin embargo, algunas tiendas suelen hacer mal uso de estos productos, vendiendo perfumes falsos o simplemente no acceden a la devolución de ellos por clientes que sospechan de su calidad.

Sernac investiga las denuncias

En ese contexto, el ente fiscalizador sostuvo que: "las tiendas online suelen rechazar cambios o devoluciones argumentando que el producto fue abierto. No obstante, para el SERNAC, esta no es una razón válida para negar el derecho de garantía", e incluso, el organismo aseguró recibir un centenar de reclamos este año relacionados con perfumes que "según los consumidores, no tienen la calidad esperada".

El organismo también ha recibido denuncias de consumidores que aseguran haber recibido productos "piratas", sin ninguna relación con las fragancias que habitualmente compran. En estas situaciones, las respuestas de los proveedores han sido dispares: algunos niegan la posibilidad de comercializar imitaciones, mientras que otros optan por devolver el dinero sin objeciones, agregan.

En definitiva, aseguraron que se encuentran investigando estas denuncias, mientras que el oficio a estas tiendas tiene como fin: "indagar cómo abordan los problemas de calidad y cómo aseguran que los productos comercializados como originales cuenten con la certificación correspondiente, garantizando que el cliente reciba un producto auténtico".

Recomendaciones si compras un perfume online

Verificar que el comercio sea formal y establecido .

. Revisar las referencias de otros consumidores sobre la empresa .

. Asegurarse de que los productos comercializados sean de marcas reconocidas y no clones .

. Si no se conoce el aroma del perfume, asegurarse de que venga con un tester o muestra .

. En caso de que no haya tester, optar por un tamaño pequeño para probar su fragancia .

. Verificar las condiciones en qué es ofrecido el producto en cuanto a la marca y su originalidad.

