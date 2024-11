Agresión a conserje, amenazas y conflicto con otro chofer: Revelan historial de mujer que agredió a conductor

18 nov. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que han transcurrido varios días desde que se difundiera en internet un video en el que una joven agrede física y verbalmente a un conductor de aplicación, el hecho sigue dando de qué hablar con los nuevos antecedentes que se van conociendo.

En un principio fue la víctima, un hombre de nacionalidad venezolana, quien alzó la voz y entregó su testimonio a la prensa. Sin embargo, faltaba la agresora, cuya identidad se desconocía. Finalmente, la mujer fue encontrada y decidió dar su versión.

Se trata de Constanza Ruiz, una estudiante de 26 años que, en conversación con El Mercurio, aseguró estar muy arrepentida de lo que hizo, denunciando constantes amenazas desde que se viralizó el video, lo que le ha provocado pesadillas y le impide salir de su casa por miedo a represalias.

No obstante, el comportamiento de la joven no sería aislado. Meganoticias fue hasta el edificio en donde reside con el fin de hablar con ella, y aunque optó por no referirse al tema, trabajadores del lugar sí se manifestaron, asegurando que las agresiones de su parte serían habituales.

Trabajadora de edificio denunció agresiones

Ante la consulta de si Constanza tiene conflictos con los conserjes, una mujer que desempeña labores en el edificio, fuera de cámara, respondió afirmativamente y entregó importante detalles sobre el accionar de la estudiante.

"(Tiene problemas) Con todo el mundo, a un conserje que no le abrió la puerta rápido le cayó a golpes con un zapato de esos de fútbol, le dio en la cabeza hasta que más no pudo", señaló la trabajadora, quien no quiso dar a conocer su identidad.

Respecto del mismo conserje, señaló que "un aparato que tienen por ahí se lo lanzó encima. Después de eso, lo amenazó afuera con quebrarlo", y agregó que "en una oportunidad tenía un libro de reclamos, me lo arrancó. Yo no le contesté, porque me habían dicho que era loca, pero no sabía a qué nivel".

"En el último mes y medio, aproximadamente, ha venido Carabineros como tres o cuatro veces, porque una vez le echó gas pimienta a un Uber", añadió.