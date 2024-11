"Este título es el más especial de todos": Arturo Vidal se emociona hasta las lagrimas tras salir campeón

10 nov. 2024 - 19:53 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal conversó con Meganoticias luego del marcar el gol que permitió que Colo Colo saliera campeón del fútbol chileno.

Cabe recordar que el Cacique logró conseguir su estrella 34 tras el retorno del excampeón de América al equipo de sus amores.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

En diálogo con Meganoticias, comenzó señalando que "desde el principio yo dije que íbamos a ser campeones y lo logramos, sabíamos que iba a ser difícil por todo lo que teníamos que jugar, la Libertadores, el Campeonato, la Copa Chile, pero lo pudimos sacar adelante".

"La gente acá en Colo Colo se la jugó, hay un buen cuerpo técnico, y creo que cuando se hacen bien las cosas al final se logran los objetivos, así que estoy muy feliz por eso", añadió.

En la misma línea, sostuvo que "quiero agradecer a la gente porque el cariño ha sido, desde que llegué acá y hasta hoy, ha sido espectacular. Gracias a ellos también se logran estas cosas".

Vidal se emocionó hasta las lágrimas

Posteriormente, un visiblemente emocionado Arturo Vidal sinceró que "para mí este (título) es el más especial de todos, porque me fui muy joven y volver a mi edad es muy difícil. Se logró".

"Es difícil hablar en este momento, pero claro, el cariño ha sido siempre inmenso y creo que siempre lo he demostrado en cancha. He dejado la vida y gracias a Dios me ha tocado siempre ganar, siempre dar el máximo, hacer buenos grupos, y grupos ganadores, que es lo más importante. Feliz por eso", concluyó.

