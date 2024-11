Madre lleva 19 días buscando a su hijo que desapareció en La Serena: "Mientras no aparezca..."

09 nov. 2024 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe en una familia de Quilpué, que desde hace semanas no tiene contacto con su hijo. Se trata de Nicolás Quezada Espinoza, joven que la última vez que se reportó con su familia fue el 21 de octubre, ya sumándose 19 días sin tener datos de él.

Ese día, cuando conversó con sus seres queridos, estaba en La Serena con la intención de llegar hasta el Valle del Elqui (todo en la región de Coquimbo) para vender sus artesanías. Su madre, Priscila Espinoza, declaró que él suele realizar viajes extensos, pero "nunca pasa tanto tiempo sin comunicarse".

"Es bien errante"

Meganoticias.cl conversó con la mujer acerca de la desaparición del mochilero. Ella contó que la travesía de su hijo comenzó a principios de año; no era una aventura nueva, pues Nicolás conoce prácticamente todo Chile por los viajes que ha realizado a lo largo de sus 27 años.

"Es bien errante. Cuando hace calor se va al norte para vender sus cosas en los pueblitos", comenzó señalando la mujer. En primera instancia, el viaje lo realizó en solitario, pero no descarta que se sumaran compañeros o amigos. De hecho, recientemente se enteró de que "estaba con un amigo medio punky", que es fácil de identificar por su estilo.

"Hay gente que me dice que lo han visto en distintas zonas, hasta en Horcón (región de Valparaíso). Pero nadie me dice 'oye, acá está'. Mientras no aparezca, no dejaré de buscarlo", expresó Priscila, que ya presentó una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

Amigos de Quezada, que tampoco tienen información sobre su paradero, organizaron cuadrillas para buscarlo en La Serena; al mismo tiempo que la madre hace gestiones en redes sociales por obtener datos sobre él.

Nicolás mide 1,93 metros, su contextura es delgada y tiene una cicatriz en el cuello, además de un tatuaje de clavas en su brazo, ya que ejerce como malabarista. Cualquier información, Priscila solicitó otorgarla al número +569 8481 6644.