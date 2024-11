¿Tienes dispositivos en desuso? Otorgan hasta $1.147.500 en gift card para quienes los entreguen en parte de pago

07 nov. 2024 - 19:45 hrs.

En un compromiso por reducir el impacto ambiental de los residuos tecnológicos, Falabella lanzó el programa Exchange, que consiste en que los usuarios entreguen sus dispositivos en desuso a cambio de una gift card para comprar en tiendas o en el sitio web de la conocida marca del retail.

El monto de la tarjeta dependerá del estado en que se encuentre el producto, su marca, modelo y la capacidad de memoria. En algunos casos, la cifra alcanza los $1.147.500, aplicándose como descuento para una próxima compra.

La intención de la iniciativa no es tirar a la basura estos artefactos. Por el contrario, es reacondicionarlos al 100% para darle una segunda vida y relanzarlos al mercado con un precio más conveniente que el que tenían originalmente.

¿Qué productos puedo entregar en parte de pago en Falabella?

Son cuatro tipos de dispositivos que los clientes pueden entregar en locales de Falabella en parte de pago. Da lo mismo si fueron comprados en otras tiendas, pero sí deben ser de determinadas marcas o modelos. En detalle:

Celulares (smartphones): Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei y Vivo.

(smartphones): Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei y Vivo. Notebooks : Apple, Samsung, Lenovo, HO, Asus, Acer, Dell y MSI.

: Apple, Samsung, Lenovo, HO, Asus, Acer, Dell y MSI. Tablets : Apple y Samsung.

: Apple y Samsung. Relojes (smartwatch): Apple, Samsung y Garmin.

Conoce más detalles sobre las especificaciones de los productos que se pueden intercambiar en Falabella, haciendo clic aquí.

"El equipo que entregues debe estar en buenas condiciones y sin daños visibles. Es necesario que encienda y no se observen daños en la pantalla", explicó Falabella, precisando que no se recibirán demos, equipos de procedencia ilícita, equipos con deuda con operadores telefónicos, y modelos y marcas que no estén dentro del listado.

"No es necesario que nos entregues los accesorios de tu equipo. Solo necesitamos que lo lleves en el mejor estado posible, podrás conservar tu SIM card (chip), los audífonos, la carcasa, la caja e incluso el cargador", añade la empresa.

Por otro lado, no todas las tiendas tienen habilitado el Exchange. Las que sí lo tienen son los malls Parque Arauco, Costanera, Plaza Oeste, Plaza Vespucio y Arauco Maipú en la Metropolitana; y en regiones en tiendas de Rancagua, La Serena, Antofagasta, Talcahuano y Osorno.

¿De cuánto es el descuento por entregar mis dispositivos?

Quienes estén interesados en realizar una acción sostenible con el medioambiente a través de Falabella, pueden utilizar el cotizador que la marca de retail dispuso. En él, los usuarios deben seleccionar el tipo de producto que darán en parte de pago, su marca y modelo, y la memoria.

Mientras más nuevo o reciente sea el dispositivo, y mientras más cara sea su marca, más alto será el monto de la gift card (del descuento para la próxima compra), siempre que esté en buenas condiciones. Las rebajas máximas a las que se puede aspirar son:

Smartwatch: descuento de hasta $189.000 .

. Tablet: descuento de hasta $496.000 .

. Smartphone: descuento de hasta $910.000 .

. Notebook: descuento de hasta $1.147.500.

Para saber más detalles de la iniciativa de Falabella, así como recomendaciones que deberías seguir antes de entregar tus productos de tecnología, visita esta página web.

