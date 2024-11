Concejal acusado de atropellar a adulta mayor de 92 años reconoce accidente: "Se cruzó de manera imprevista"

07 nov. 2024 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del pasado domingo 3 de noviembre, una adulta mayor de 92 años, llamada Ermelinda del Carmen Lemus, fue atropellada por un vehículo que era conducido por el concejal de Monte Patria, Brajean Castillo, en la localidad de Chilecito, región de Coquimbo.

La mujer sufrió diferentes tipos de lesiones y fue llevada a un centro médico. La familia de la víctima acusa al concejal de no prestar la ayuda prometida, ante lo que el integrante del concejo municipal entregó su versión de los hechos.

¿Qué dijo el concejal de Monte Patria?

Brajean Castillo salió al paso de las críticas a través de su cuenta de Facebook, en la que reconoció que "tuve la desgracia de estar en un accidente difícil de prever y que nadie desearía vivenciar".

"Mientras retrocedía muy lentamente mi vehículo en un callejón estrecho de la localidad de Chilecito, topé sin querer a una vecina del sector que se cruzó de manera imprevista cuando casi llegaba a la esquina del callejón", relató el concejal.

Castillo agregó que "lamenté y lamento profunda y sinceramente el accidente ocurrido, al tiempo que comprometí mi colaboración en lo que se considere necesario".

El concejal detalló que tras el accidente llevó a la mujer en su propio auto a la posta local y luego fue trasladada al Cesfam. Además, afirmó que Carabineros le dijo que "las lesiones eran leves y no se le derivó a un centro que pudiera hacer una evaluación médica más especializada".

Familia de la víctima acusa al concejal de no prestar ayuda

Una versión diferente de los hechos es la que realizó Lisandro Ulloa, nieto de la víctima, quien afirmó al diario El Ovallino que cuando su abuela fue atropellada, "ella cae entre tres a cuatro metros de distancia (...) estaba sangrando en su cabeza, en la frente, en el codo, la pierna y todo el sector del lado izquierdo de su cuerpo", indicó.

"Le dije al joven que manejaba que tenía que trasladar a mi abuela a Monte Patria, pero él dijo que no podía, y la llevo a la posta de Chilecito, y desde una ambulancia la trasladaron hasta el centro de salud de Monte Patria" añadió.

El nieto afirmó que el concejal "se comprometió a trasladar a mi abuela al hospital de Ovalle el día 4 de noviembre, y hacerse cargo de los gastos como medicamentos. Nosotros no tenemos los medios para trasladar a mi abuela, no tenemos vehículo, yo estoy sin trabajo y con lo que gana mi papá a la semana no alcanza. El joven que se iba a hacer responsable, finalmente no cumplió".

"Él nos dejó su número de teléfono, pero lamentablemente no contesta los mensajes y llamadas. Ese día 3 nos dijo que se iba a hacer responsable, que lo llamáramos, pero desde que lo empezamos a llamar, que no contesta", agregó.

Sin embargo, el propio concejal afirmó en su Facebook que "en varias ocasiones he solicitado a la familia el certificado de atención de urgencia para que, con base en esos antecedentes, poder gestionar una segunda evaluación médica más especializada. Pero hasta el momento no he recibido respuesta. Seguiré insistiendo en el contacto con la familia".