Clínica donde murió paciente apuntó contra cirujanos: "No forman parte de nuestro staff y arriendan pabellón"

09 nov. 2024 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Clínica Almirante Pastene, ubicada en la comuna de Providencia, y donde una mujer de 38 años falleció mientras se sometía a un procedimiento quirúrgico, se eximió de toda responsabilidad por el trágico hecho, afirmando que el profesional y el equipo médico que llevó adelante la operación no pertenecen a su staff de profesionales y solo habrían arrendado un pabellón para el procedimiento.

¿Qué señaló la clínica?

Mediante un comunicado, aclaró que “el procedimiento fue realizado por un cirujano de origen venezolano, quien no forma parte del staff de Clínica Almirante Pastene y presta servicios en una clínica externa, quienes arriendan pabellón en nuestras instalaciones”.

“La causa del fallecimiento de la paciente se debe a un paro cardiaco provocado por un trombo embolismo graso irreversible, para lo cual se realizaron las labores de reanimación de manera inmediata, sin obtener respuesta de la paciente. Se determinó no trasladarla al servicio de urgencia en convenio, declarar la hora del deceso, contactar a la familia y llamar a las autoridades policiales pertinentes para esclarecer los hechos”, continúa el texto.

“El anestesiólogo involucrado de nacionalidad colombiana posee certificado de especialista en Anestesiología otorgado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem), emitido con fecha del 29 de octubre de 2015”, manifestó la entidad involucrada.

Y agregó que “la paciente cumplió con la aprobación de todos los exámenes médicos requeridos para autorizar el procedimiento de liposucción (cirugía mayor realizada con anestesia general), de lo contrario no se hubiera realizado la cirugía”.

Por último, el recinto privado reiteró que la Seremi de Salud Metropolitana los ha fiscalizado en reiteradas ocasiones durante el presente año y, supuestamente, "siempre se ha cumplido con los requerimientos y exigencias para el correcto funcionamiento" del lugar. Además, garantizaron que todo el staff médico se encuentra inscrito como prestador individual de salud.

Cabe recordar que tras el fallecimiento de la mujer, la Seremi clausuró el recinto debido a una serie de irregularidades constatadas al momento de su fiscalización.

Versión de la familia contradice a la clínica

La hija de la paciente de 38 años desmintió la información que había sido entregada por el centro estético y descartó que su madre se haya sometido a una abdominoplastia, asegurando que se sometió a un procedimiento que "era más ambulatorio" y que se trataba de una lipoescultura.

"El médico, cuando habló con nosotros, hablaba de lipoescultura. Después, cuando declaró con la Seremi, dijo que era una abdominoplastia", acusó. "Aparte dijo, 'es que aquí hay dos problemas, que ella tiene una abdominoplastia reciente y aparte que fuma', y mi mamá no es fumadora y la abdominoplastia no fue recién, fue en el año 2016".

"La clínica nos recomendó a este médico y nosotros lo googleamos y no había mucha más información. Ahora que pasó todo este accidente, salieron más informaciones, datos que antes no teníamos disponibles, y resulta que no era médico cirujano y solamente estaba titulado allá en Venezuela, no aquí en Chile", afirmó.

Por otro lado, Gino Alarcón, cuñado de la víctima, relató que "cuando el doctor sale a hablar con nosotros como familia dice que ella fallece de un paro cardiorrespiratorio, que la tuvieron reanimando una hora aproximadamente en el pabellón y claramente no reaccionó".