"Fue algo más ambulatorio": Hija de mujer que murió en clínica estética desmiente al recinto y descarta abdominoplastia

07 nov. 2024 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

La hija de la mujer de 38 que murió en la Clínica Médica Almirante Pastene en Providencia, Región Metropolitana, desmintió la información que había sido entregada por el centro estético y descartó que su madre se haya sometido a una abdominoplastia, asegurando que se sometió a un procedimiento que "era más ambulatorio".

Cabe recordar que tras el fallecimiento de la madre, la Seremi de Salud Metropolitana clausuró el recinto debido a una serie de irregularidades constatadas al momento de su fiscalización.

¿Qué dijo la hija de la mujer que murió en la clínica estética?

La joven aseguró que al procedimiento que se sometió su madre "fue algo que era más ambulatorio más que nada". Al respecto, precisó que se trataba de una lipoescultura.

"Él (el médico) cuando habló con nosotros hablaba de lipoescultura. Después, cuando declaró con la Seremi, dijo que era una abdominoplastia", acusó. "Aparte el médico dijo, es que aquí hay dos problemas, que ella tiene una abdominoplastia reciente y aparte que fuma, y mi mamá no es fumadora y la abdominoplastia no fue recién, fue en el año 2016".

"No era médico cirujano"

La hija de la mujer fallecida afirmó que el recinto "en sus redes sociales eliminaron todo, eliminaron historias, todo lo que tenga que ver con el doctor".

"La clínica nos recomendó a este médico y nosotros lo googleamos y no había mucha más información. Ahora que pasó todo este accidente, salieron muchas más informaciones, informaciones que antes no teníamos disponible, y resulta que no era médico cirujano y solamente estaba titulado allá en Venezuela, no aquí en Chile", afirmó.

Inconsistencia en la información entregada

La joven también afirmó que la información entregada por la clínica tampoco fue certera. "Llamaron dos horas después de que ya había fallecido... Se nos acercó una señorita diciendo que era la kinesióloga nomás del lugar, cuando en realidad era la dueña, entonces todo fue muy engorroso y nunca quisieron darnos la información como fue".

"Cuando nos llamaron nos dijeron que teníamos que venir para acá porque no había salido tan bien la operación... No nos dijeron que había fallecido. Nosotros llegamos aquí y nos encontramos con Carabineros y la prensa, y nos dijeron en la puerta los mismos Carabineros que había fallecido", recordó.

"Nosotros queremos que se aclare la situación y saber cuál fue la negligencia que cometieron ellos. Estamos esperando los resultados de los exámenes para saber qué fue realmente lo que pasó", concluyó la joven.