Médicos que operaron a la víctima no estaban inscritos: Las presuntas negligencias de la clínica donde murió mujer

08 nov. 2024 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Siguen las diligencias para determinar la muerte de una paciente durante una cirugía estética en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Romina Alarcón, de 38 años, perdió la vida luego de someterse a una lipoescultura, hecho por el cual no hay personal médico detenido, hasta el momento.

La autoridad sanitaria clausuró la clínica, entre otras cosas, por no contar con los elementos necesarios para la reanimación, ni tampoco para el traslado a un hospital.

¿Qué se sabe de la mujer que murió en la clínica estética?

La operación no debía durar más de tres horas, pero la hija de la mujer contó que "a las ocho entraba en pabellón, eran como las una, una y media, y todavía no nos llamaban. Y cuando nos llamaron, nos dijeron que teníamos que venir para acá porque no había salido tan bien la operación".

Gino Alarcón, cuñado de la víctima, relató que "cuando el doctor sale a hablar con nosotros como familia dice que ella fallece de un paro cardiorrespiratorio, que la tuvieron reanimando una hora aproximadamente en el pabellón y claramente no reaccionó".

Las negligencias de la clínica estética

Sin embargo, y de acuerdo a las autoridades de salud, el recinto no habría contado con los elementos necesarios para la reanimación, ni tampoco para el traslado a un hospital. Además, no se habría hecho el reporte de que estaban ejerciendo en el lugar.

"Si bien el persona que está acá contaría con las autorizaciones, que tiene que ver con ejercicio profesional en nuestro país, no es el equipo de salud que a la autoridad sanitaria se reportó", señaló Gonzalo Soto, seremi de Salud Metropolitano.

Esto porque los médicos que habrían realizado la operación, no serían los que están inscritos. De todos modos, de acuerdo a las primeras diligencias, el doctor a cargo de la cirugía tendría título de médico cirujano y el anestesista también estaría titulado. Además, tendrían autorizaciones para arrendar pabellones y realizar operaciones. Aun así, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios para determinar si existió algún delito.