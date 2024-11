"Ahora tenemos que llevarla en un cajón a la casa": El dramático testimonio de cuñado de mujer que falleció en clínica

08 nov. 2024 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

A 24 horas de la muerte de una mujer de 38 años al interior de una clínica estética de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, el cuñado de la víctima, Gino La Rosa, aseguró que el fallecimiento se debe a una negligencia médica y que llevarán el caso a tribunales.

Cabe recordar que, según los primeros antecedentes policiales, Romina murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras se le realizaba una liposucción, aunque se desconocen las causas que llevaron a esa falla cardíaca.

¿Qué dijo el cuñado de la mujer fallecida?

"Acá hay claramente hay una negligencia de la clínica porque ellos son los que arriendan los pabellones. Yo vi que la Seremi de Salud le indicaba a la encargada de la clínica que no tenía los medios para hacer operaciones de este tipo", afirmó Gino en conversación con Meganoticias Alerta.

Cabe mencionar que tras los hechos registrados, la Seremi de Salud Metropolitana decidió clausurar la Clínica Médica Almirante Pastene, debido a una serie de irregularidades constatadas al momento de su fiscalización, como la falta de elementos clínicos para la reanimación, lo que derivó en que el proceso se hizo de forma manual, acusó el cuñado.

Además, Gino contó que tras los hechos registrados, el doctor responsable de la operación fue a declarar y posteriormente se dirigió a otra clínica para efectuar otra operación, pues él solo arrendaba los pabellones en el recinto de salud. "Entonces como familia decimos '¿dónde está el Ministerio de Salud, la Seremi y los protocolos?'", cuestionó.

Cabe consignar que anteriormente la hija de la víctima aseguró que se enteraron de que este mismo doctor no era médico cirujano y solamente estaba titulado en Venezuela, no en Chile. "Aquí falta claramente un control muy grande para este tipo de operaciones (...) Hay varios pacientes de esta clínica que van al hospital por alguna complejidad en su operación, no sería el primer caso", concluyó.

Familia anuncia querella criminal

Gino además contó que la clínica les dijo que le habían aplicado mayor anestesia a la víctima, debido a que ella había pedido otra intervención quirúrgica en los brazos justo antes de operarse. Al respecto, indicó que "sabemos que es imposible porque la operación queda antes estipulada en un contrato previo a ingresar a pabellón".

A la luz de todos estos hechos, el cuñado adelantó que "como familia vamos a seguir una querella criminal contra quienes resulten responsables, sabemos que va a ser el doctor y el anestesista, que son los que nos llevan a esta lamentable noticia". También acusó que la clínica borró de redes sociales todo lo relacionado con el médico en cuestión.

"Vamos a vivir este duelo como familia, quedan tres niños sin su madre (de 22 años, 18 años y 11 meses), pero tenemos que seguir adelante (...). Imagínate, ayer a las 9 de la mañana mi cuñada sale a hacerse una pequeña cirugía y ahora tenemos que llevarla en un cajón de vuelta a la casa", concluyó Gino.