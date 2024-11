Video muestra a diputado Carter enfrentándose a delincuente que asaltó a joven en el transporte público

07 nov. 2024 - 21:16 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Álvaro Carter fue captado en un video enfrentándose a un delincuente que había robado el teléfono celular de una joven de 24 años en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, que se estaba transportando en un bus del transporte público. El video fue compartido por su hermano y actual alcalde de la mencionada comuna, Rodolfo Carter, quien valoró el actuar del parlamentario.

De acuerdo a información de Carabineros, los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas y, gracias al actuar de las personas que se encontraban en el sector y del diputado, se logró detener un hombre chileno de 23 años.

El video del diputado Carter enfrentándose a delincuentes

En el registro se aprecia al legislador empujando y dando alcance a un sujeto de polera blanca, quien luego es atacado por otros hombres que también trataban de ayudar a la víctima.

Debido a que ya habían logrado retener al delincuente, Carter detuvo los golpes de los demás hombres que intervinieron en el hecho.

¿Qué se sabe del asalto que socorrió el diputado Carter?

En conversación con Meganoticias.cl, la víctima precisó que en el asalto actuaron dos sujetos. "iba por avenida La Florida por Enrique Olivares, iba sentada atrás en la micro, en el lado de la ventana, con el celular bien agarrado en mis manos y cuando abren la puerta de la micro se acerca un tipo, me tira el celular. Como yo lo tenía tan tomado, me tiró al suelo, me arrastró por el medio de la micro, me pegó. Tengo moretones en los brazos, moretones en la espalda, moretones en la rodilla".

"Entre eso, logro pararme, me pongo a gritar y veo que los dos tipos están corriendo desde Enrique Olivares hacia Rojas Magallanes. Atravesaron Avenida La Florida entre los autos y, como que tuve un segundo de lucidez, miré la situación, los salí persiguiendo, corrí detrás de ellos gritando como loca ‘por favor ayúdenme, que alguien los agarre, se robaron mi celular'", recordó.

"Estaba como a cinco metros de ellos y de repente veo que la gente empieza a parar, para un auto y había unos cabros", contó, indicando que salieron persiguiendo a los delincuentes. "Entre eso se acerca Álvaro Carter y me dice ‘súbete a mi auto, quedate tranquila’. Él fue el único que paró en verdad a ayudarme, para él con su gente y después se bajaron las otras personas a pegarle al tipo y agarrarlo para recuperar mi celular".

Finalmente, uno de los delincuentes logró escapar en un bus de transporte público, mientras que el que se muestra en el video fue detenido.

Revisa el video