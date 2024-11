"Es una actividad privada": Tohá dice desconocer visita de funcionario del Ministerio del Interior a Monsalve

07 nov. 2024 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la visita que realizó un funcionario del Ministerio del Interior a Manuel Monsalve el pasado jueves en la madrugada, sustitución que fue revelada por Mega Investiga. Se trata de Roberto Alejandro Aguín, quien fue asesor del exsubsecretario y que reconoció el acercamiento.

En una declaración, Aguín señaló que "efectivamente, una vez que me desocupé de mis actividades laborales y personales le llevé su ropa y zapatos, más algunos alimentos esenciales. He trabajado muchos años con él. Le tengo afecto, cariño y, como es obvio, quería además saber cómo estaba en esta situación tan compleja".

¿Qué dijo Tohá sobre la visita a Monsalve del funcionario del Ministerio?

Al ser consultada de si estaba enterada sobre esta visita, Tohá respondió: "no, no estamos al tanto, es una actividad privada, pero sí quiero recordar que en todo lo que se refiere a este caso hoy hay en curso un sumario administrativo que lo está llevando la Contraloría a solicitud del Gobierno precisamente para que esté en un órgano externo más allá de las investigaciones penales".

"En esta etapa, producto de todos estos hechos, pero también coincidiendo con el hecho de que es final de año, el nuevo subsecretario está haciendo todas las evaluaciones del caso respecto a sus equipos y a cómo los va a proyectar hacia adelante. Entonces también en esa materia vamos a ir teniendo con el transcurso de los días novedades", aseveró.

La ministra evitó calificar la gravedad del encuentro, señalando que "me parece que no corresponde que me pronuncie cuando hay investigaciones de órganos adecuados que llevan la investigación de los casos".

La llegada de Aguín al departamento de Monsalve

Fue a las 01:50 horas del jueves que un vehículo marca Hyundai ingresó a la zona de estacionamiento. De él, descendieron tres hombres con bolsas, un traje y una maleta, y mencionaron al conserje el piso 10, el mismo donde vive Monsalve.

Mega Investiga constató que el auto modelo Veracruz perteneció a Manuel Monsalve, pero en 2022 pasó a ser propiedad de un funcionario de estrecha confianza del entonces subsecretario, su asesor Roberto Alejandro Aguín Arriagada.

