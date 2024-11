Cencosud se expande en Estados Unidos y anuncia la apertura de dos nuevos supermercados

05 nov. 2024 - 14:20 hrs.

En Chile, el consorcio empresarial Cencosud es dueño de dos conocidos supermercados que están a lo largo del país: Jumbo y Santa Isabel —además de otros comercios, como Paris, Easy, Spid, entre otros—. A nivel internacional, tiene otros negocios que están en etapa de expansión.

Actualmente, uno de ellos está siendo noticia en Estados Unidos. Resulta que el grupo económico, fundado por Horst Paulmann y hoy liderado por sus hijos, anunció la apertura de dos nuevos locales correspondiente a una inversión que concretó en julio de 2022.

Los nuevos supermercados de Cencosud en Estados Unidos

En ese año, adquirió el 67% de las acciones de The Fresh Market Holdings Inc., cuyo principal negocio es el supermercado The Fresh Market, premiado en Norteamérica por la calidad de su panadería, carnicería y comida preparada, además de otros reconocimientos a su variedad de productos. De hecho, tiene una propuesta similar a la de Jumbo en nuestro país.

Los dos locales serán inaugurados en localidades distintas: uno estará en Crofton (estado de Maryland) y el otro en Chicago (estado de Illinois). Con estas aperturas, entre ambos estados, Cencosud suma diez sucursales de The Fresh Market, fortaleciendo su presencia en suelo norteamericano.

The Fresh Market

"Esperamos superar las 170 tiendas en los próximos meses, en un mercado donde hay mucho espacio para crecer en este formato", señaló la empresa en un comunicado. Por su parte, el CEO del supermercado, Jason Potter, expresó que a Chicago "llegamos con una propuesta innovadora en la que se podrá disfrutar además de una cafetería y productos elaborados en la tienda".

Mientras que en Crofton, "este nuevo local representa un hito significativo en nuestra estrategia de crecimiento. Nuestro objetivo es proveer a las comunidades con productos de la más alta calidad y una experiencia de compra distintiva, conveniente y agradable", señaló, según consigna DF SUD.

Ambas aperturas se efectuarán a pocos meses del reciente estreno de The Fresh Market en Seminole, estado de Florida, ocurrido en septiembre pasado. A nivel general, elsupermercado tiene 162 sucursales repartidas en 22 estados, todas ubicadas en el área oeste y suroeste del país norteamericano.