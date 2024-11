Gobierno reafirma "total y absoluto respaldo" a ministra Tohá ad portas de eventual cambio de gabinete

04 nov. 2024 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que su par de Interior, Carolina Tohá, cuenta con el total respaldo del Ejecutivo, a propósito de las críticas que ha recibido por su accionar en los días previos a conocerse públicamente la denuncia en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

"Total y absolutamente", respondió la secretaria de Estado ante la pregunta de si la secretaria de Estado contaba con el apoyo del Gobierno.

"Total y absoluto respaldo"

"Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario terminan siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres", manifestó la secretaria de Estado en un punto de prensa posterior a un nuevo consejo de gabinete.

"Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso, en vez de poner el foco en lo importante, en la protección a las víctimas y que estas denuncias no solamente se materialicen, sino que la justicia funcione con absoluta y máxima rigurosidad en tiempo y forma", agregó.

La autoridad añadió que la cartera del Interior "tiene una tarea enorme que sigue realizando, en combatir, junto a las policías, el Ministerio Público y distintas instituciones, la inseguridad, el crimen organizado y narcotráfico en nuestros barrios".

Al ser consultada sobre si este respaldo a Carolina Tohá significa que no será removida del gabinete, la ministra descartó referirse a posibles ajustes en el Gobierno.

"Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, y es que nuestra ministra del Interior y el equipo de Gobierno cuenta con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado por la principal preocupación de los chilenos, que es la seguridad", concluyó.

El espaldarazo de Presidente Boric a Tohá

Al inicio del consejo de gabinete, el propio Presidente Gabriel Boric le dio un espaldarazo a la jefa de Interior, aunque no de manera explícita.

"Acá, en materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia", comenzó señalando el mandatario.

"Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante", declaró el jefe de Estado.

