La dura sanción que recibió Santiago Wanderers y que lo deja fuera de la liguilla de Primera B

04 nov. 2024 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana de lunes se confirmó el castigo del Tribunal de Disciplina en contra de Santiago Wanderers tras la suspensión del encuentro que debía disputar ante Universidad de Concepción en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso el pasado 20 de octubre.

Aquel duelo correspondía a la última fecha del de la Primera B, sin embargo, no se pudo disputar debido a que los guardias de seguridad paralizaron sus actividades acusando una gran deuda por parte del Decano, lo que llevó a las autoridades a cancelar la realización del encuentro, pese a que los equipos estaban en la cancha.

La dura sanción contra Santiago Wanderers

De acuerdo al fallo publicado esta mañana por La Tercera, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina acogió la denuncia presentada por la Universidad de Concepción y por la Gerencia de Ligas, con lo que decidió dar al conjunto penquista como ganador del partido por un marcador de 3-0.

Además, se sancionó al elenco porteño con una multa de 500 Unidades de Fomento (alrededor de $20 millones de pesos), amparado en el artículo 23° de las Bases del certamen.

Así quedó la liguilla del Ascenso

Con la sanción aplicada en contra de Santiago Wanderers, el elenco dirigido por Héctor Robles quedó fuera de la liguilla de ascenso a primera división y cerró su participación esta temporada 2024.

Con ello, los duelos de cuartos de final de la liguilla en el Ascenso serán disputados por: Rangers vs. Santa Cruz; Deportes Antofagasta vs. Deportes Limache; y Deportes Recoleta vs. Santiago Morning. Cabe recordar que Magallanes espera en semifinales y Deportes La Serena ya logró el ascenso.

De todas maneras, desde el citado medio advirtieron que el cuadro caturro apelará al dictamen, lo que dejaría en jaque la liguilla de promoción. La ANFP de momento no ha oficializado las fechas de este mini torneo.

