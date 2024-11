"Sentía que podía ser el último partido": Carlos Palacios aborda su posible partida de Colo Colo a Boca

04 nov. 2024 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo no tuvo piedad ante Deportes Iquique y se impuso con un categórico 3-0 en el estadio Monumental, resultado que le permitió mantenerse como puntero del Campeonato Nacional a falta de una fecha para el final del torneo, en el que está con dos puntos por encima de Universidad de Chile.

Tras la victoria de los albos, Carlos Palacios reconoció que, de haber salido campeón ante los Dragones Celestes, podría haber jugado su último partido con el Cacique. Además, no descartó que pueda dar el salto a Boca Juniors la próxima temporada.

¿Qué dijo Carlos Palacios tras la victoria de Colo Colo?

Carlos Palacios vivió un partido especial en Macul, ya que llegó con lo justo tras una lesión sufrida en el hombro izquierdo, lo que no fue impedimento para que anotara el 2-0 parcial de su equipo tras un discutido penal.

Al finalizar el encuentro, La Joya reconoció que decidió jugar el partido lesionado. "Me siento cómodo. Todos me apoyan y es difícil tomar decisiones porque hay muchos sentimientos involucrados. Sentía que podía ser el último partido aquí y por eso decidí jugar. Me voy a ir como campeón".

Pese a ello, el volante no quiso profundizar sobre un posible arribo a Boca Juniors y aclaró que "no he querido conversar con nadie, le dejé el tema a mi representante. No quería saber nada. Quizás esta semana vamos a ir aclarando cosas".

Carlos Palacios también admitió que se sentía bien y dio a entender que estará disponible para último partido del torneo ante Deportes Copiapó: "Me duele (el hombro), pero no hay nada que no se pueda hacer por este equipo. Ha sido un año especial para mí, quería jugar, tenía ganas y lo pude hacer. Arriesgué porque amo estos colores. Pedí jugar y no pasó a mayores".

Palacios y la denuncia de la U

El exseleccionado nacional se refirió a la disputa entre Universidad de Chile y el Colo Colo en el Tribunal de Disciplina, en la que los albos podrían perder 3 puntos y cambiar la definición del título. "Si quieren mostrar pruebas, están en su derecho, pero entramos a jugar, representando al equipo más grande del país y el que mejor juega", concluyó.

Cabe consignar que el martes el Tribunal de Disciplina dará su veredicto respecto a la denuncia contra los albos. Luego, el domingo a las 16:00 horas, Colo Colo define el título en su visita a Copiapó, mientras que a la misma hora la U recibe a Everton.

