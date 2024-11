No fueron llamados por Gareca: Este es el once de grandes ausentes que dejó la nómina de La Roja

01 nov. 2024 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de noviembre, Ricardo Gareca publicó la nómina de seleccionados para los encuentros contra Perú y Venezuela en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ella, el director técnico de La Roja no dio grandes sorpresas respecto a lo que venían siendo sus citaciones anteriores. De hecho, entre lo poco que se destaca como “novedoso” del listado, está el regreso del delantero Felipe Mora, quien juega en el Portland Timbers de Estados Unidos.



En la fecha 11 de las eliminatorias, Chile visitará a Perú; mientras que por la fecha 12, La Roja recibirá a Venezuela en Santiago.

El once de grandes ausentes que dejó la nómina de La Roja

Es por lo anterior que a continuación presentamos un listado del once de grandes ausentes que dejó la nómina de Selección Chilena de Fútbol y que perfectamente podrían formar un once muy estelar:

Gabriel Arias

Mauricio Isla

Gary Medel

Matías Zaldivia

Thomas Galdames

Arturo Vidal

Charles Aránguiz

Marcelo Díaz

Carlos Palacios

Alexis Sánchez

Ben Brereton

Algo importante a tener presente es que los mencionados jugadores no necesariamente fueron obviados por Gareca, sino que hay algunos lesionados, existen quienes por motivos personales prefieren no formar parte de la Selección y, ciertos jugadores, que pese a su intención de representar a Chile, no son del gusto del DT.

El duelo ante los peruanos será el viernes 15 a las 22:30 horas en el Estadio Nacional de Lima, mientras que el choque contra Venezuela está programado para el martes 19 a las 21:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

